Assunzioni al Cas, la Uiltrasporti chiede chiarezza sulle selezioni

La Uiltrasporti chiede trasparenza in merito alle assunzioni al Consorzio per le autostrade siciliane. Ad avviso del sindacato ci sono degli aspetti della procedura che “necessitano chiarimenti”. Per questo motivo la Uiltrasporti di Messina con nota inviata anche all'Ispettorato del Lavoro ha chiesto al direttore generale Leonardo Santoro “di fornire risposte su alcune anomalie riscontrate dal sindacato”.

L'EXCURSUS

Si parte dallo scorso 18 giugno, quando il Consorzio ha aggiudicato alla società Tempor Spa l’appalto del servizio di somministrazione a tempo determinato per agenti tecnici esattori per la durata di un mese ed un importo complessivo di 223mila e 547 euro. “La società interinale con sede legale a Milano e sede operativa a Roma – spiega la Uiltrasporti - ha vinto il bando e avrebbe già dato il via alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di esattori che andranno a colmare, seppur in via temporanea, le croniche carenze di organico che da troppo tempo il sindacato denuncia. Carenze certificate anche in una recente e dettagliata relazione dal direttore generale del Cas Leonardo Santoro inviata all'assessorato regionale”.

"CHIAREZZA SULLA GRADUATAORIA"

A quanto detto viene aggiunto che “la società Tempor , diversamente da quanto sempre fatto in analoghe selezioni, non sembra abbia ad oggi inserito sul suo sito alcuna evidenza pubblica che informa i potenziali candidati della possibilità di partecipare al bando e di mandare il proprio curriculum. Tra l’altro ci risultano informazioni poco chiare da alcuni contatti informali avvenuti telefonicamente tra alcuni papabili candidati e la società Tempor. Sembrerebbe emergere che la società Tempor, già vincitrice di analogo bando lo scorso anno, stia utilizzando una presunta graduatoria formulata per la selezione precedente, pur trattandosi oggi di un nuovo bando e non di una proroga”. Il segretario generale Uiltrasporti Messina, Michele Barresi, si dice “certo che la direzione del Cas voglia operare nella massima trasparenza, con criteri oggettivi a giusta tutela delle professionalità di chi ha già prestato servizio al Consorzio per il più ampio coinvolgimento dei tanti papabili candidati e dei lavoratori precari che da anni aspettano risposte.

INTERPELLATO L'ISPETTORATO DEL LAVORO

Per tale motivo – aggiunge Barresi - la Uiltrasporti chiede al direttore generale Leonardo Santoro se sia a conoscenza di quale sia l’iter che la Tempor sta seguendo e soprattutto quali siano le modalità con cui sta reclutando il personale da impiegare a breve al Consorzio autostrade. Dopo tanta attesa chiediamo assoluta chiarezza e trasparenza delle procedure di selezione adottate dall’agenzia interinale - conclude Barresi - e interpelliamo anche l’Ispettorato del Lavoro affinché vigili sull' iter. Fermo restando che la soluzione delle gravi carenze di esattori riscontrate al Cas resta uscire da anni di precariato dando finalmente stabilità a centinaia di lavoratori procedendo alle assunzioni a tempo indeterminato e alla trasformazione in full time dei tanti contratti part time presenti in azienda”.