Bando per gli alloggi sociali a Messina, assistenza dall’Unione inquilini

L'organizzazione aiuta nella compilazione delle domande fino al 4 aprile. Ma ogni sei mesi si potrà aggiornare la posizione

MESSINA – Assistenza dell’Unione inquilini a chi intende fare domanda per le case Erp a Messina. È uscito infatti il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica. Fino al 4 aprile, accedendo con lo Spid o con Carta d’identità elettronica allo sportello telematico del sito del Comune, potranno essere inoltrati i documenti. Spiega l’organizzazione messinese: “Il bando scaturisce dal nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi, al quale anche noi abbiamo collaborato per la stesura. Il nuovo regolamento prevede la possibilità da parte del richiedente di aggiornare ogni sei mesi la sua posizione e pertanto per la prima volta in Sicilia ci sarà un bando aperto. Questa condizione, già contemplata nei regolamenti per l’assegnazione di alloggi Erp di altre regioni, fotografa il reale fabbisogno di alloggi sociali in città”.

L’Unione inquilini, fino al 4 di aprile (termine ultimo per la presentazione delle domande), sarà aperta a tutti coloro che vorranno fare la domanda fornendo assistenza nelle proprie sedi, presso la Casa del Popolo Messina, via degli Amici 21, Cub Messina e sul viale San Martino 261.

Spiega l’Unione: “Le case popolari, oggi, sono svincolate dal tema del risanamento. I vecchi bandi venivano emanati in base alla disponibilità degli alloggi: questo meccanismo non permetteva una reale misurazione del fabbisogno abitativo, inoltre prevedevano riserve di alloggi per i nuclei familiari residenti negli ambiti di risanamento, mischiando in maniera impropria le due questioni”.



Questi gli sportelli per la compilazione delle domande per le case popolari:

Lunedì dalle ore 16:00 alle 18:00 presso sede Unione Inquilini Messina (Viale San Martino 261)

Chiamare al numero: 3406876998.

Martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 presso Casa del Popolo Messina Aps (Via

degli Amici 21)

Chiamare ai numeri: 3494387448 – 3407125911.

