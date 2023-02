Baraccopoli. "Il risanamento va completato entro il 2024, è in arrivo il subcommissario" - Tempostretto

"Lo prevede un emendamento al Milleproroghe e si potranno acquistare alloggi per le famiglie disagiate", annuncia la sottosegretaria messinese Matilde Siracusano

MESSINA – Dov’eravamo rimasti sul risanamento? Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, ritorna sul tema e indica l’obiettivo: “Il risanamento delle baraccopoli di Messina va completato entro il 2024. Dal decreto Milleproroghe arrivano importanti novità anche per Messina. E lo prevede un emendamento del governo appena approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, durante i lavori di conversione del decreto legge. Il Milleproroghe ha già previsto che il commissario per il risanamento della città di Messina sia il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Adesso, con questa nuova modifica migliorativa del testo, si introduce la figura del subcommissario – che verrà nominato dal commissario – e si proroga il commissariamento fino alla fine del 2024″.

Se il subcommissario potrebbe essere l’ex presidente di Arisme Marcello Scurria, la parlamentare di Forza Italia e sottosegretaria precisa: “Altro importante cambiamento riguarda il ricollocamento delle persone che attualmente ancora vivono nelle baraccopoli. Il commissario Renato Schifani potrà utilizzare risorse finanziarie, acquisite anche attraverso altri bandi, non solo per la costruzione di nuovi mini quartieri – che a lungo andare rischierebbero di trasformarsi in piccoli ghetti – ma soprattutto per acquistare alloggi sul libero mercato e trovare dunque più velocemente una sistemazione per tante famiglie disagiate. È una battaglia difficile, per la quale mi sto impegnando da anni, e sono felice che il governo nazionale e regionale abbiamo sposato questa causa. È una sfida da vincere tutti insieme per la città di Messina e per ridare dignità a migliaia di messinesi che dopo una vita ai margini meritano una seconda occasione”.

