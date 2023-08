Barcellona. Agente municipale investito da un furgone e perde una gamba - Tempostretto

Era fuori servizio e stava sistemando i bagagli in auto. L'intervento al "Cannizzaro" di Catania

BARCELLONA P.G. – È stato investito da un furgone mentre sistemava i bagagli nella sua auto e si è resa necessaria l’amputazione di una gamba. Un poliziotto municipale di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre si trovava libero dal servizio, è stato investito in via Petrarca e, a causa delle sue condizioni, trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Prima era stato portato al pronto soccorso di Milazzo. A Catania gli è stato amputata la gamba destra sotto il ginocchio.

