Redazione

Sant’Agata di Militello, sequestro di due ossari nel cimitero

mercoledì 14 Gennaio 2026 - 17:27

Indagini della Guardia di finanza. Tra le ipotesi in campo, quella di resti di ossa umane ma le verifiche sono in corso

S. AGATA DI MILITELLO – Intervento ieri sera della Guardia di finanza al cimitero di Sant’Agata di Militello. In particolare, sono stati sequestrati due ossari su segnalazione di un cittadino. A indagare la Procura di Patti. L’ipotesi in campo è quella della presenza di resti di ossa umane, oltre ad altro materiale. Ma è tutto da verificare.

In generale, le verifiche riguardano le eventuali violazioni delle norme igienico-sanitarie e l’illecito smaltimento di rifiuti speciali. Ma saranno le indagini a chiarirlo.

