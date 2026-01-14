Sant’Agata di Militello, sequestro di due ossari nel cimitero

Indagini della Guardia di finanza. Tra le ipotesi in campo, quella di resti di ossa umane ma le verifiche sono in corso

S. AGATA DI MILITELLO – Intervento ieri sera della Guardia di finanza al cimitero di Sant’Agata di Militello. In particolare, sono stati sequestrati due ossari su segnalazione di un cittadino. A indagare la Procura di Patti. L’ipotesi in campo è quella della presenza di resti di ossa umane, oltre ad altro materiale. Ma è tutto da verificare.

In generale, le verifiche riguardano le eventuali violazioni delle norme igienico-sanitarie e l’illecito smaltimento di rifiuti speciali. Ma saranno le indagini a chiarirlo.