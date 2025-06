Barcellona, i penalisti scelgono Campanella

L'avvocato Sebastiano è stato eletto presidente. Il nuovo direttivo e il limite del doppio mandato

Barcellona – E’ Sebastiano Campanella il nuovo presidente della Camera Penale Melchiorre Munafò di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il nuovo direttivo

Gli avvocati penalisti iscritti alla Camera lo hanno scelto all’unanimità dopo l’elezione per acclamazione del nuovo direttivo, adesso composto dagli avvocati Claudio Cannas, Marilena Lopez, Giuseppe Genovese e Giuseppe Ciminata. Per la vice presidenza è stato indicato l’avvocato Cannas, mentre a reggere la segreteria e la tesoreria saranno, rispettivamente, Lopez e Genovese.

Campanella raccoglie il testimone da Giuseppe Tortora, che ha fino allo scorso 7 giugno guidato l’assemblea dei penalisti del Longano.

Le linee programmatiche

“L’elezione alla carica di Presidente della locale Camera Penale, con un consenso così unanime, mi inorgoglisce ma al contempo mi fa avvertire il peso della responsabilità che gli iscritti hanno inteso conferirmi”, dice l’avvocato Campanella.

“Spero di non deludere le aspettative ed auspico che il biennio che ci aspetta rappresenti un momento di crescita per l’Avvocatura penale, nel solco della condivisione di scelte e di iniziative e del superamento di contrapposizioni che, di certo, non penalizzano i singoli ma la categoria intera”, conclude il nuovo presidente.

Limite del doppio mandato

Il nuovo presidente è il primo della Camera di Barcellona che dovrà rispettare il limite del doppio mandato, limite introdotto proprio nello statuto all’ultima assemblea. La modifica allo statuto, approvata all’unanimità, è stata imposta dall’Unione delle camere penali italiane.