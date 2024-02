Barcellona Pozzo di Gotto. Al via riqualificazione di Fondaconuovo

Pronti ad essere consegnati i lavori di rigenerazione urbana della zona di Fondaconuovo, a Barcellona Pozzo di Gotto

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Saranno consegnati la prossima settimana, i lavori di rigenerazione urbana della zona di Fondaconuovo, a Barcellona Pozzo di Gotto. L’appalto, per un importo di 815mila euro, è stato aggiudicato all’impresa Aurora srl di Agrigento nell’ambito del progetto “Periferie” ed è inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024.

“Attenzione alle periferie è priorità”

L’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Benvenga, ha sottolineato l’importanza di intervenire sulla periferia della città evidenziando anche come gli interventi riguarderanno aree verdi e zone dedicate allo sport: «L’attenzione alle zone periferiche -ha dichiarato- è tra le priorità della nostra giunta e gli interventi di riqualificazione urbana nell’area degradata esterna alle palazzine di Fondaconuovo rappresentano un risultato del quale andiamo orgogliosi. Una zona degradata dove a conclusione dei lavori ci saranno spazi verdi, aree giochi per i più piccoli ed un campetto per lo sport».

L’amministrazione ha quindi annunciato l’apertura di ulteriori cantieri in zona Fondaconuovo, che faranno da seguito agli interventi già eseguiti nel corso delle ultime settimane tra cui quelli che hanno interessato il monastero dei Basiliani, la costruzione dell’asilo Panteini, l’asse viario, gli impianti fognari e la messa in sicurezza del Longano.