Barcellona, rissa del venerdì santo: 4 daspo

Due dei quattro estesi all'intera provincia di Messina con obbligo di presentazione alla polizia

Il questore di Messina, Annino Gargano, ha adottato 4 provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (noti come “Daspo Willy”).

I provvedimenti hanno colpito le persone, tutti di origine nordafricana, identificate quali protagonisti della violenta rissa scatenatasi la sera del 18 aprile scorso a Barcellona Pozzo di Gotto, durante lo svolgimento delle celebrazioni pasquali del Venerdì Santo, nella centrale via Roma, luogo di ritrovo molto frequentato anche per la presenza di diversi locali pubblici.

In seguito alle tante segnalazioni giunte tramite il “112”, agenti del Commissariato di Polizia di Barcellona, già impegnati nel servizio di ordine pubblico predisposto per la manifestazione religiosa, sono intervenuti immediatamente per sedare la rissa, rilevando la presenza di persone intente a colpirsi vicendevolmente con calci, pugni e l’utilizzo di spranghe, bottiglie e pietre.

Alcuni erano riusciti a scappare ma quattro erano stati fermati. Due di loro erano rimasti a terra e gli altri due, tra cui un minorenne, stavano ancora aggredendo altre persone. Tre erano stati arrestati mentre il minorenne denunciato, per i reati di rissa aggravata.

Due fratelli avevano precedenti di polizia e già destinatari di provvedimenti adottati pochi mesi fa, di analoghi divieti di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di molti locali del centro di Barcellona per la durata di un anno. Per loro scatta il Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento presenti nell’intera provincia di Messina, nonché del divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per un periodo di tre anni, con l’ulteriore prescrizione di presentarsi due volte a settimana negli uffici del Commissariato di Barcellona, per la durata di due anni.

Al terzo arrestato e al minore denunciato a piede libero è stato invece vietato l’accesso ad una serie di locali pubblici situati nelle vie del centro prossime al luogo della rissa, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze, per la durata di un anno.