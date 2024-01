Barcellona. Spaccio di cocaina, 29enne arrestato dalla Polizia

Nella sua abitazione rinvenuti anche 455 euro in contanti e un bilancio di precisione

MESSINA – Nella mattinata di oggi, personale del commissariato di Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto ha arrestato un uomo ritenuto responsabile del reato di possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, viene considerato dagli investigatori uno dei potenziali spacciatori che operano nell’hinterland barcellonese e quindi, costantemente monitorato. Per questa ragione, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e personale. La perquisizione ha dato esito positivo. Infatti, all’interno dell’abitazione, veniva rinvenuta e sequestrata cocaina del peso di circa 44 gr. oltre a 455 euro in contanti ed un bilancino di precisione presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Su disposizione del Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Barcellona P.G. L’arresto avviene a distanza di pochi giorni da quello di altra persona e sempre per il possesso di cocaina, considerata la più ricercata tra le droghe pesanti e avente effetti devastanti per la salute umana.