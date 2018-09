Domenica per il CUS Unime la prima gara di playoff per la Serie B

Primo banco di prova importante per il CUS UniMe che, domenica 9 settembre con inizio alle ore 10.00, ospiterà allo Stadio del Baseball di Contrada Conca d’Oro gli emiliani del San Lazzaro ’90 Baseball Club per gara 1 della poule playoff Serie B. Terminata la stagione regolare a punteggio pieno, i messinesi avranno la possibilità di giocarsi la promozione al meglio delle 3 partite: dopo il primo match a Messina, infatti, i ragazzi guidati dal manager Pippo Giuffrida voleranno alla volta del Campo da Baseball Tiberio di Ozzano dell’Emilia (Bologna), dove domenica 16 settembre disputeranno gara 2 (ore 10.00) e l’eventuale gara 3(ore 15.00).

I gialloblu hanno guidato il girone H con autorità, vincendo con determinazione su tutti i campi giocando un baseball praticamente perfetto. Adesso, però, arriva il momento più complicato: dopo la pausa estiva gli universitari hanno ripreso la preparazione in vista di questa importantissima fase finale. Importante il lavoro sia dal punto di vista che fisico che mentale che sta facendo in questi giorni il Coach Arcangelo Cibati, con l’obiettivo di affrontare al meglio già questo primo incontro in programma al Nebiolo, quando una vittoria potrà essere fondamentale per incanalare la serie promozione verso i binari giusti. Si attende il pubblico delle grandi occasioni, tra l’altro, allo Stadio del Baseball: tanti gli appassionati previsti sulle tribune dell’impianto di Contrada Conca d’Oro, cosi come altrettanti saranno quelli che seguiranno il team universitario in trasferta per spingerlo alla vittoria finale.

Questi il poster che domenica prossima affronterà il San Lazzaro: Alberto Altadonna, Claudio Cardia, Gabriele D’Arrigo, Raffaele De Blasi, Francesco Falcone, Marco Falcone, Santi Freni, Alfio Grillo, Gianfranco Grillo, Erick Hurtado, Fabio Irrera, Jeremy Kroeker, Pablo Lando, Alejandro Lopez, Michele Malluzzo, Pietro Mento, Islam Mohammed, Marino Rinaldi, Gabriele Rovito, Marco Salvaggio, Antonio Savasta, Davide Urso, Mattia Vinci, Jing Wei Zhou.

Questo lo staff tecnico: Pippo Giuffrida (Manager), Arcangelo Cibati (Coach), Carmelo Quagliata (Dirigente Accompagnatore)

