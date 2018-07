Il CUS Unime chiude la serie C in testa e vola ai playoff

Una stagione semplicemente perfetta quella che ha visto il CUS Unime impegnato nel campionato di Serie C baseball.

Con un 9 su 9 di score finale i gialloblu concludono la stagione regolare collezionando solo vittorie e chiudendo il Girone L in testa alla classifica. I ragazzi allenati dai manager Pippo Giuffrida e del coach Arcagelo Cibati hanno il merito di giocare un baseball fatto di grinta e qualità, che permette loro di andare a vincere su ogni campo gara e di piazzarsi sul gradino più alto del podio già dalla prima giornata del torneo, lasciando agli avversari solamente la possibilità di inseguire.

Alla fine la classifica racconta del CUS Unime da solo al comando con punteggio pieno, primato raggiunto grazie ad un crescendo di belle prestazioni collettive sia in fase difensiva che in attacco e di grande maturità soprattutto nei momenti più delicati, quando gli universitari hanno avuto ragione

dell’avversario solamente alle battute finali.

Adesso per i cussini arriva il meritato riposo, utile per recuperare forze ed energie in vista del prossimo settembre, quando andranno a giocarsi i playoff per la Serie B contro la formazione bolognese dei San Lazzaro ’90 Baseball Club.