Basile di nuovo in tour nei villaggi e nei quartieri di Messina: "Voglio ascoltare i cittadini" - Tempostretto

Il sindaco torna sul territorio. Lunedì i primi sei incontri da Altolia a Briga Superiore

MESSINA – Si comincia lunedì 11 settembre con 6 appuntamenti nel pomeriggio, uno dopo l’altro. Il sindaco Federico Basile torna ad incontrare i cittadini con un tour nei villaggi e nei quartieri della città. Un modo, spiega, “per stare sul territorio e ascoltare la propria gente, un’azione fondamentale per amministrare bene”. Gli incontri inizieranno lunedì nella zona sud. Alle 16 il primo cittadino di Messina sarà ad Altolia (via Ponte – piazza). Poi, alle 16.30, nuovo appuntamento a Molino (piazza Molino); alle 17 a Giampilieri Superiore (piazza Pozzo); alle 17.30 a Giampilieri Marina (via Nazionale, pressi ex Bar Trimarchi); alle 18 a Briga Marina (via Nazionale pressi Bar De Luca); infine, alle 18.30, il tour si concluderà con un incontro a Briga Superiore (piazza chiesa San Nicolò). “Incontrerò i cittadini nelle sei circoscrizioni per un momento di confronto, per rispondere, dialogare e raccogliere suggerimenti e segnalazioni”.