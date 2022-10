"Gioco di squadra per Messina": Basile e De Luca incontrano i parlamentari - Tempostretto

All'invito hanno risposto in sette

MESSINA – Dopo la lunga conferenza di presentazione dei nuovi assessori Roberto Cicala e Massimo Finocchiaro, con gli addii di Francesco Gallo e Dafne Musolino, entrambi al Parlamento, il sindaco Basile ha ufficializzato l’assegnazione della carica di vice-sindaco a Salvatore Mondello prima di dirigersi, insieme a Cateno De Luca, nelle sue stanze per incontrare alcuni parlamentari, regionali e nazionali, messinesi che hanno risposto positivamente all’invito del primo cittadino.

Al centro del confronto la necessità di “fare squadra” e rispondere alle necessità del territorio, in una fase in cui il sindaco si aspetta molto dalle sue trasferte a Roma per rilanciare la città.

I presenti

Al fianco di Basile c’erano Cateno De Luca e Pippo Lombardo, i leader di Sicilia Vera e Sud chiama Nord. E con loro, appena eletto all’Ars, anche Matteo Sciotto, che ha partecipato all’incontro insieme al neo-deputato nazionale Francesco Gallo e alla senatrice Dafne Musolino. Spazio anche agli altri partiti: presenti Nino Germanà e Pippo Laccoto per la Lega, Antonio De Luca per il M5s e Calogero Leanza per il Pd.

Gli assenti

Tra le assenti giustificate le pentastellate Barbara Floridia e Angela Raffa, entrambe a Roma per impegni in Parlamento, a pochi giorni dall’insediamento delle Camere, che apriranno i lavori giovedì 13. Non erano presenti, inoltre, i parlamentari Matilde Siracusano (eletta però nel collegio di Catania al proporzionale) e Tommaso Calderone, di Forza Italia, e la senatrice Ella Bucalo (Fratelli d’Italia).

Articoli correlati