Messina. Giunta Basile, i due nuovi assessori sono Roberto Cicala e Massimo Finocchiaro - Tempostretto

Il nome di Cicala era stato anticipato nei giorni scorsi, quello di Finocchiaro è a sorpresa. Mondello vicesindaco

MESSINA . Sono Roberto Cicala e Massimo Finocchiaro i due nuovi assessori della giunta Basile. Prendono il posto di Francesco Gallo e Dafne Musolino, eletti al Parlamento italiano rispettivamente alla Camera e al Senato. Il vicesindaco, “figura che ha la necessità di dare un contributo alla visione politica che si è portata avanti dal 2018, con fonti di finanzimento importanti e solida progettazione”, evidenzia il sindaco Federico Basile, adesso ritorna Salvatore Mondello. Per “disegnare la Messina che verrà”.

Il nome di Cicala era già stato anticipato nei giorni scorsi. Fedelissimo della squadra di Cateno De Luca, è stato prima consigliere d’amministrazione dell’Amam, poi della Patrimonio Messina, di cui ha assunto il ruolo di presidente.

Il nome a sorpresa è invece quello di Massimo Finocchiaro, imprenditore di materiali edili, da tempo in politica, inizialmente in Alleanza Nazionale, poi vicino prima al deputato regionale Carmelo Briguglio e poi all’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta. Finocchiaro è stato presidente dell‘Ast, Azienda siciliana di trasporto pubblico.

De Luca: “Messina protagonista, il progetto si sta compiendo”

Afferma Cateno De Luca, con la squadra: “Nel 2018 ero consapevole che la mia vita sarebbe cambiata, con il cambiamento da imprimere alla città di Messina. Quella visione, oggi, nonostante tutto, si è compiuta in gran parte. Ma va ben oltre e lunedì prossimo qui farò una disamina del risultato di Messina. Ma sto aspettando verifica dei seggi, che non ritengo veritiera. Aspetto risultato. Messina ora è protagonista con insediamento Camera e Senato e io volo a Roma: parte il progetto nazionale di Sud chiama Nord dal 3 dicembre. Ciò che è nato a Messina potrà assumere connotazione nazionale.Messina protagonista per atti amministrativi: pilastro del mio programma. Corrispondenza di amorosi sensi tra Palazzo e città: merito della buona amministrazione che viene corrisposta. Scelta di uomini e donne al posto giusto e non lottizazione: ecco la buona politica. Conferma per la buona ammniistrazione: da qui iol sentimento dei cittadini. Striglio chi ha avuto in consegna qualcosa d’importante, dai quali dipendono equilibri regionali e nazionalI: ecco perché striglio la squadra. Siamo all’opposizione a Palermo e in Parlamento vedrete la qualità dell’azione parlamentare. Messina come laboratorio nazionale spesso sottovalutato e maltrattato da una parte della città. Ora Messina è caso nazionale. Maggio 2024 Sud chiama Nord: banco di prova le europee per avere risonanza definitiva nazionale, ecco la nostra nuova sfida”.

E aggiunge De Luca: “Viaggiando tra Roma, Palermo e Milano, continuerò il mio tutoraggio politico qui. Mi sento responsabile delle dinamiche di questo palazzo e sono il garante che capisce, non alla Beppe Grillo, io scendo in campo, e parto dalla strada e mi sento responsabile per Messina. Seguirò e interverrò, ho un caratteraccio, se qualcosa non funziona a Messina la mia reazione sarà non nella stanza del sindaco. La città s’è abituata al mio stile di comunicazione. FInocchiaro: il suo inserimento dimostra che la nostra missione è aperta, non è quella del cerchio magico, è dinamica, adeguandosi all’evoluzione. L’inserimento di Finocchiaro, al di là della sua capacità amministrativa e competenza, dimostra che chi vuole contribuire per il bene della città non ha interlocutori con pregiudizi. Siamo inclusivi. Su Musolino e Gallo, invece, edificherò la mia costruzione nazionale”.

L’annuncio del sindaco nel corso di una conferenza stampa in corso a Palazzo Zanca. Al termine, Basile ha convocato alle 10.30 la deputazione nazionale e regionale messinese, sempre a Palazzo Zanca, per un confronto in merito al ruolo della città di Messina nell’ottica della nuova compagine governativa nazionale e regionale.

Le prime parole dei neo assessori e del sindaco

Afferma il sindaco Federico Basile: “Roberto Cicala ha accettato di buon grado questo ulteriore sacrificio, ha prodotto risultati come componente del Cda Amam, come esperto informatico e con Patrimonio Spa da presidente, penso al secondo Palagiustizia, e ha dato una svolta nel segno della capacità professionale. Ora è chiamato a un compito ancora più grande. Le deleghe sono pesanti e Cicala darà continuità nelle attivita produttive”. Quanto alla sorpresa Massimo Finocchiaro, sottolinea il sindaco: “Si tratta di un imprenditore importante, avrà le deleghe di Francesco Gallo, come la scuola, e la sua competenza sarà al servizio della città. I due nuovi assessori faranno ancora meglio e i due uscenti, e ora parlamentari, sono l’orgoglio di Messina”.

Ha affermato Roberto Cicala: “Il mio impegno inizia nel 2018, nel campo informatico e poi con gli incarichi. E’ stato un onore lavorare con Federico come direttore generale.