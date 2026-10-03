Basket School Messina attesa dalla prima trasferta a Rende, Sidoti: “Serve convinzione”

Per la seconda giornata di Serie B Interregionale gli scolari giallorossi saranno impegnati domenica alle ore 18 al Polifunzionale di Quattromiglia

Dopo la sconfitta interna all’esordio contro l’Academy Catanzaro, La Via Lattea Messina Basket School è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del campionato di Serie B Interregionale. Domenica la formazione di coach Pippo Sidoti sarà impegnata a Rende, con l’obiettivo di conquistare i primi punti della stagione: “Ci volevamo presentare al nostro pubblico e ai nostri sponsor con una vittoria – spiega coach Pippo Sidoti – ma dopo due buoni quarti siamo naufragati, anche se siamo rimasti in partita. A tre minuti dalla fine eravamo a quattro punti di distanza, ma abbiamo sbagliato qualcosa e alla fine non abbiamo portato a casa il successo. Stiamo lavorando, abbiamo capito quali sono state le nostre difficoltà, ma sapevamo che con una squadra completamente nuova poteva capitare un passaggio a vuoto. Purtroppo è arrivato in casa e alla prima giornata».

Palla a due di Bim Bum Basket Rende-La Via Lattea Messina Basket School al Polifunzionale di Quattromiglia alle 18,00. Arbitri dell’incontro Federico Catalano di Pedara e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto. Per le altre messinesi prima trasferta anche per Barcellona a Benevento mentre prima casalinga per la Svincolati Milazzo che attende la campana Matese.

La gara con Catanzaro ha rappresentato anche un primo importante banco di prova per una squadra profondamente rinnovata e ancora alla ricerca dei propri equilibri: “Ci siamo specchiati un po’ troppo con quei due quarti quasi perfetti – ammette Sidoti – e come tutte le squadre giovani, quando si spegne la luce è difficile riaccenderla. Abbiamo provato con tanti cambi, ma alla fine abbiamo avuto solo sussulti e non quell’equilibrio che poteva portarci alla vittoria».

Le parole di coach Sidoti sulla trasferta di Rende

La trasferta di Rende rappresenta così una prima occasione per cambiare passo anche lontano da casa: “Lo scorso anno il cammino non è stato dei migliori in trasferta, mentre abbiamo vinto quasi tutte le partite in casa. Speriamo quest’anno di fare entrambe le cose, magari di avere un rendimento diverso lontano dal PalaTracuzzi. Domenica abbiamo un’occasione per conquistare qualcosa. Sarà una partita difficile come sempre, perché qua nessuno regala niente. Magari tutti siamo un cantiere aperto: chi usa meglio gli attrezzi può costruire qualcosa di buono. Durante la settimana abbiamo lavorato tanto, cercando quei meccanismi che in determinati momenti domenica sono venuti a mancare”.

E proprio sulla crescita del gruppo il tecnico individua la chiave per affrontare la stagione: “Ci sono mancate soprattutto convinzione, carattere, personalità e un pizzico di esperienza. Essendo una squadra giovane, dobbiamo costruire le nostre certezze su altre cose: sull’entusiasmo, sulla faccia tosta, sul ritmo, sull’aggressività. Sono tante le componenti che possono permetterci di sopperire a quella parola magica che si chiama esperienza e che quest’anno sicuramente non avremo. Penso che la squadra possa esprimersi a un certo livello e già domenica ha fatto vedere qualcosa. I ragazzi devono trovare la convinzione, capire di che pasta sono fatti, quello che possono fare e quali risultati possiamo ottenere tutti insieme”.