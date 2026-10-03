Dal ministero delle Infrastrutture 151 milioni per cinque interventi sul sistema idrico: c’è anche Fiumefreddo

Germanà applaude al ministro Salvini: "Il governo usa le risorse del Pnrr per risolvere i problemi infrastrutturali"

PALERMO – Il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, ha applaudito la decisione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di assegnare “oltre 151 milioni di euro” per “cinque importanti interventi sul sistema idrico”. Il messinese ha spiegato che si tratta di “una risposta concreta alle esigenze di un territorio che ha bisogno di infrastrutture moderne, efficienti e capaci di garantire continuità nell’approvvigionamento”.

Ma per cosa sono stati stanziati? Germanà ha citato “il finanziamento del potabilizzatore di Risalaimi, l’automazione e il monitoraggio delle grandi infrastrutture gestite da Siciliacque, gli interventi sulle reti di Ragusa, il riefficientamento del sistema idrico agrigentino e la razionalizzazione del complesso Bufardo-Torrerossa a Fiumefreddo”. E ha parlato di “opere che intervengono su alcuni dei principali nodi della gestione dell’acqua in Sicilia”.

“Particolarmente importante – ha proseguito – è l’attenzione alla riduzione delle perdite e alla digitalizzazione delle reti. Investire nel telecontrollo, nello smart metering e nei sistemi di monitoraggio significa migliorare la capacità di individuare le criticità e utilizzare in maniera più efficiente una risorsa fondamentale. A questo si aggiunge un dato significativo, considerando il cofinanziamento dei beneficiari, il valore complessivo degli interventi supera i 177 milioni di euro. È il risultato di una precisa scelta del governo nazionale e del ministro Matteo Salvini di utilizzare le risorse del PNRR per affrontare problemi infrastrutturali concreti e strategici. La Sicilia ha bisogno di opere, investimenti e programmazione, e questi finanziamenti vanno esattamente in questa direzione”.