 Basket School Messina conferma l'ala Anri Beltadze

Basket School Messina conferma l’ala Anri Beltadze

Simone Milioti

Basket School Messina conferma l’ala Anri Beltadze

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martedì 28 Luglio 2026 - 14:00

Il georgiano classe 2005 è la seconda conferma dopo Marinelli, si ingrossa il gruppo a disposizione di coach Sidoti

MESSINA – La Messina Basket School è lieta di ufficializzare la conferma di Anri Beltadze, ala georgiana classe 2005, che continuerà a vestire la maglia giallorossa anche nella prossima stagione. È il nono tassello del roster a disposizione di coach Pippo Sidoti e la seconda conferma dopo quella del playmaker Leonardo Marinelli. Arrivato a Messina nel dicembre 2025, Beltadze ha saputo ritagliarsi rapidamente un ruolo importante all’interno del gruppo, distinguendosi non solo per le proprie qualità tecniche, ma anche per personalità, spirito di sacrificio e capacità di entrare subito in sintonia con l’ambiente.

Le caratteristiche e il passato di Beltadze

Ala di 203 centimetri, nato a Kutaisi, Beltadze approda in Italia nella stagione 2021/22 per vestire la maglia della Next Step Rapallo nel campionato di Serie C Silver. L’anno successivo si trasferisce alla Fulgor Fidenza e inizia a confrontarsi con un livello sempre più alto, disputando il campionato di C Gold e l’Under 19 Eccellenza Nazionale, chiusa con una media di 5,7 punti.

Nel 23/24 prosegue il proprio percorso di crescita con la formazione emiliana, collezionando presenze in Serie B Interregionale e trovando maggiore continuità anche con la squadra impegnata in DR2. La definitiva consacrazione arriva nella stagione successiva con la Dinamo Brindisi, con cui chiude il campionato di Serie B Interregionale con 7 punti di media, confermando le proprie qualità anche nell’Under 19 Eccellenza Nazionale con 15,3 punti a partita.

Nell’estate 2025 fa ritorno in Georgia con il BC Gurjaani Delta, ma è stato soltanto una parentesi. A dicembre la chiamata della Messina Basket School e l’immediato impatto con il campionato: all’esordio contro la Svincolati Milazzo va subito in doppia cifra, dando il via a una seconda parte di stagione in costante crescita. Annata conclusa con 6,9 punti di media, un massimo di 17 punti nella trasferta di Castellaneta e un contributo prezioso su entrambi i lati del campo.

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