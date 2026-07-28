 Per il Messina altro portiere classe 2008, torna Pietro Maniscalco

Per il Messina altro portiere classe 2008, torna Pietro Maniscalco

Simone Milioti

Per il Messina altro portiere classe 2008, torna Pietro Maniscalco

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martedì 28 Luglio 2026 - 13:30

Sono già tre gli estremi difensore scelti dal ds Pellegrino e a disposizione di mister Torrisi, la squadra da oggi in raduno al Marullo

MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Pietro Maniscalco. Classe 2008, Maniscalco torna a vestire i colori giallorossi dopo il percorso svolto nel settore giovanile del Club. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze tra Eccellenza e Promozione, proseguendo il proprio percorso di crescita tra i grandi.

La squadra inizierà nella giornata odierna il raduno al Marullo, pochi giorni di allenamento che termineranno domenica quando la squadra partirà alla volta di Capaci dove è attesa dal triangolare con Arandina e Athletic Palermo, lunedì 3 agosto invece la partenza per l’Umbria con l’inizio del ritiro a Cascia.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).
Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).
Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992).
Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995).

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