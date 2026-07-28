Per il Messina altro portiere classe 2008, torna Pietro Maniscalco

Sono già tre gli estremi difensore scelti dal ds Pellegrino e a disposizione di mister Torrisi, la squadra da oggi in raduno al Marullo
MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Pietro Maniscalco. Classe 2008, Maniscalco torna a vestire i colori giallorossi dopo il percorso svolto nel settore giovanile del Club. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze tra Eccellenza e Promozione, proseguendo il proprio percorso di crescita tra i grandi.
La squadra inizierà nella giornata odierna il raduno al Marullo, pochi giorni di allenamento che termineranno domenica quando la squadra partirà alla volta di Capaci dove è attesa dal triangolare con Arandina e Athletic Palermo, lunedì 3 agosto invece la partenza per l’Umbria con l’inizio del ritiro a Cascia.
La rosa del Messina 2026/2027
Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).
Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).
Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992).
Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995).