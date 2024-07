Basket School Messina, Diakhate secondo nuovo volto del roster peloritano

L'ala piccola senegalese classei 2005 è il secondo volto nuovo dopo Mollica e si unisce ai confermati Di Dio, Tartaglia, Janic e Yeyap

MESSINA – La Basket School Messina è lieta di ufficializzare l’arrivo di Baye Sidy Lamine Diakhate, secondo volto nuovo del mercato estivo dei giallorossi dopo l’ingaggio di Matteo Mollica. Rosa peloritana adesso composta da sei atleti: ai due nuovi innesti, infatti, si aggiungono le conferme di Di Dio, Tartaglia, Janic e Yeyap.

Ala piccola senegalese classe 2005, Diakhate debutta in Italia con il Moncalieri San Mauro nell’Under 19 Eccellenza nazionale nel 22/23, realizzando 58 punti in 10 partite. Lo scorso anno, grazie al doppio tesseramento, veste le casacche di Gran Torino Basketball Draft in U19 (9 punti di media in 19 presenze con un season high di 27) e di Collegno in Serie B interregionale. Alto due metri, è in possesso di un ottimo tiro dalla lunga distanza e sa essere pericoloso anche in post basso.

Adesso l’arrivo a Messina per un cestista giovane e che ha tanta voglia di lavorare per migliorare sotto la guida di coach Pippo Sidoti: “Sono molto contento di entrare a far parte di un club importante come la Basket School Messina – dice Diakhate – voglio dimostrare il mio valore in questa categoria, cercando di dare i massimo in campo e facendo quello che mi verrà richiesto dal coach. Le mie prime sensazioni sono entusiasmo e felicità: non vedo l’ora di venire a Messina per conoscere i tifosi, i compagni e tutto lo staff della Basket School. Sono carico e pronto per iniziare a lavorare in campo”.