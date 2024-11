Basket School Messina fuori e Castanea in casa nella settima giornata

Prosegue il campionato di B Interregionale, per le formazioni tirreniche Svincolati Milazzo in trasferta e Barcellona 4.0 in casa

MESSINA – La settima giornata nella Division H si apre con l’anticipo, l’unico, tra Castanea e Antoniana. Le due formazioni si sfideranno questa sera, sabato 2 novembre, alle ore 19 al PalaTracuzzi. Chissà se non si potesse fare altrimenti considerando che i gialloviola hanno giocato ad Angri domenica scorsa e vengono dal recupero con Piazza Armerina di mercoledì, terza partita in sei giorni dunque per gli uomini di coach Cavalieri.

Proprio Piazza Armerina, l’altra squadra ad aver fatto gli straordinari in questa settimana, ospiterà domani, domenica 3 novembre alle ore 18, la Svincolati Milazzo. I mamertini in questo avvio di campionato si sono imposti come una squadra che punta a rimanere in testa e non vorranno perdere terreno in una trasferta complicata.

Come insidiosa sarà la trasferta per la Basket School Messina attesa domenica dalla sfida sul campo della Bim Bum Rende alle ore 18. Gruppo peloritano che si trova appaiato a Milazzo in classifica e prova a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria nel derby con Barcellona 4.0, i longanesi invece chiamati a dare una svolta decisiva alla loro stagione ospitando l’altra squadra fanalino di coda, Academy Catanzaro. La speranza è che anche grazie al pubblico di casa al PalAlberti si possa lasciare i calabresi all’ultimo posto del girone.

Il pre partita in casa Basket School

Il coach della Basket School Messina Pippo Sidoti, predica calma in vista della trasferta a Rende, consapevole di come ci sia ancora tanto lavorare per crescere ulteriormente: “Ci sono tante cose da migliorare – dice – siamo ancora un cantiere aperto e speriamo perfezionare le nostre prestazioni di domenica per domenica, cercando di essere sempre più competitivi. Le vittorie danno fiducia, soprattutto quando superi una settimana critica e difficile come quella che abbiamo vissuto prima del derby. Portare a casa la partita con Barcellona è stata un’iniezione di fiducia, ma non dobbiamo appagarci: restiamo sul pezzo, senza montarci la testa o guardare le classifica. La squadra cresce, ma bisogna sempre ragionare con la testa giusta e cercare di fare una grande partita, perché se giochi bene ci sono sempre buone possibilità di vincere”.

Tre vittorie in stagione per Rende, avversario ostico da affrontare soprattutto tra le mura amiche del Polifunzionale Quattromiglia: “Tutte le partite di questo campionato sono difficili – continua Sidoti – e in trasferta c’è sempre qualche componente in più. Giochiamo contro una squadra reduce da due vittorie consecutive, sono in salute e hanno tanti elementi forti, come i due miei ex Tartamella e De Angelis. È una squadra che dobbiamo affrontare nel miglior modo possibile, ma noi abbiamo recuperato tutti e quindi ce la possiamo giocare ad armi pari: servirà una squadra tosta, carica e cosciente di poter vincere”.

