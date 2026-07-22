Basket School Messina, l’ala Melvin si unisce agli scolari

Quinto volto nuovo del mercato in vista della prossima stagione di Serie B Interregionale

MESSINA – La Messina Basket School è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Matteo Antonio Melvin, ala classe 2007, quinto nuovo innesto del roster giallorosso dopo gli arrivi di Bakir Samardzic, Aaron Lomele, Vuk Gojkovic e Cheick Keita. Un profilo giovane e di prospettiva che andrà a rinforzare il gruppo affidato a coach Pippo Sidoti in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale.

La crescita di Melvin

Melvin inizia il proprio percorso tra i senior nella stagione 22/23 con la Napoli Basket Academy, debuttando nel campionato di Serie C Silver e disputando, parallelamente, i tornei Under 19 Gold e Under 17 Eccellenza. Proprio in quest’ultima categoria chiude la stagione con una media di 6,4 punti a partita, confermando le qualità già messe in mostra nel settore giovanile. L’anno successivo approda al Napoli Basket, proseguendo il proprio percorso di crescita. Nel campionato Under 17 Eccellenza migliora ulteriormente il proprio rendimento, facendo registrare una media di 7,4 e totalizzando 177 punti complessivi nel corso della stagione.

Le ultime stagioni a Roma

Nel 24/25 passa alla Stella EBK Roma, società con la quale ha l’opportunità di confrontarsi sia con il campionato di Serie B Interregionale che con l’Under 19 Eccellenza Nazionale. Agli ordini di coach Matteo Boniciolli trova spazio con continuità in prima squadra, restando sul parquet per una media di 13 minuti a partita e realizzando complessivamente 92 punti. Positivo anche il rendimento nel campionato Under 19 Eccellenza, chiuso con una media di 7,8 a gara e oltre 200 punti complessivi, a conferma di un percorso di crescita costante che lo ha portato a confrontarsi con realtà di alto livello.