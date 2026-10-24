Basket School Messina ospita Angri, Barcellona attende Termoli, Milazzo a Rende

L'allenatore degli scolari Pippo Sidoti alla vigilia: "Affrontiamo una delle squadre più attrezzate". La sfida domenica ore 18 al PalaTracuzzi

Dopo la sconfitta di Benevento, La Via Lattea Messina Basket School torna al PalaTracuzzi per affrontare Angri, avversaria tra le più attrezzate del campionato di Serie B Interregionale. Sfida interna nella quinta di campionato anche per Barcellona Basket che ospiterà Termoli, mentre fuori casa la Svincolati Milazzo se la vedrà con Rende.

Palla a due di La Via Lattea Messina Basket School-Pallacanestro Angri al PalaTracuzzi alle 18,00. Arbitri del match Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Francesco Giunta di Ragusa. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 4€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine.

La presentazione di coach Sidoti

Una sfida impegnativa per i ragazzi di coach Pippo Sidoti, chiamati a ripartire dalla reazione mostrata nell’ultimo turno, migliorando però la continuità nell’arco dei quaranta minuti: “Angri è una delle squadre più attrezzate del campionato, insieme a Benevento, Barcellona, Ragusa e Catanzaro. È una formazione costruita per vincere e arrivare fino in fondo, anche se deve ancora recuperare Martinez. Dovremo affrontarla con il giusto piglio e la massima concentrazione, cercando di non andare sotto nel punteggio e di restare sempre vigili, sul pezzo e dentro la partita. Nelle prime quattro gare ci è capitato spesso di dover rincorrere, dimostrando poi di avere la forza per recuperare. È un aspetto che dobbiamo migliorare: serve uno standard di attenzione e di gioco che ci consenta di rimanere sempre in partita, senza troppi strappi”.

L’ultimo turno ha confermato quanto sia equilibrato il girone, con risultati sorprendenti come la sconfitta casalinga della stessa Angri contro Matese. Anche La Via Lattea Messina, a Benevento, è stata capace di risalire da uno svantaggio arrivato fino a 17 punti, tornando più volte a un passo dai padroni di casa, ma senza mai riuscire a compiere l’aggancio: “Matese è una buona squadra e non è una sorpresa che possa vincere ad Angri. È un campionato particolare, nel quale può succedere di tutto. A Benevento abbiamo offerto una buona prestazione a sprazzi, ma abbiamo avuto carattere e personalità per rientrare in partita e mettere paura a una formazione forte. Nel finale c’è stato anche un episodio arbitrale che ci ha penalizzato, con una palla recuperata in maniera limpida da Lomele che poteva lanciarci in contropiede e permetterci di avvicinarci ulteriormente. Invece abbiamo subito due tiri liberi e una tripla. Sono situazioni che possono capitare in trasferta, ma resta la reazione della squadra”.

I numeri da sistemare della Basket School Messina

Tra gli aspetti da migliorare c’è anche la precisione dalla lunetta, con lo 0/6 complessivo di Dancetovic e Marinelli nella fase decisiva della gara, figlio anche delle condizioni di lavoro della squadra: “Non voglio fare polemica sui tiri liberi, perché per allenarli servono tempo e spazi adeguati. Se hai un’ora e mezza al giorno di campo, devi rispettare gli orari perché altre società aspettano di entrare. Non riesci sempre a dedicare quindici o venti minuti ai liberi, né ad avere il tempo necessario per preparare tutto nel modo migliore. Una squadra di Serie B dovrebbe poter disporre di un campo esclusivamente per sé, come accade a Barcellona, Milazzo e Capo d’Orlando. Qui, invece, ci sono tante società che devono avere la possibilità di fare sport ed è giusto così. Ma per lavorare al meglio servirebbero almeno due ore di allenamento, anche per avere il tempo di confrontarsi e preparare la seduta senza dover guardare continuamente l’orologio”.