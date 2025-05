Basket School Messina tiene aperta la serie, Svincolati Milazzo sconfitta al PalaRescifina

Gli scolari vincono per 65-62 gara 2 dei quarti di finale playoff in serie B Interregionale. Sidoti: "Ancora in corsa", Priulla: "Serviva più pazienza"

MESSINA – Il basket torna a rivivere per una sera al PalaRescifina, l’impianto di via degli Agrumi ha anche portato fortuna agli scolari che nei tre precedenti, due partite della stagione regolare e gara 1, avevano sempre perso contro i mamertini. La squadra di coach Sidoti ha fatto la sua solita partita di lotta e difesa e alla fine l’ha spuntata, con punteggio basso, per 65-62. La Svincolati Milazzo che aveva vinto gara 1 e si presentava dopo il secondo posto nel girone nel PlayIn Gold dovrà ricorrere a gara 3, domenica 18 maggio alle ore 18 al PalaMilone, per provare a continuare la sua corsa ai playoff mentre gli scolari avranno la possibilità di fare un bello sgambetto ai tirrenici.

La sfida del PalaRescifina ha visto la presenza di due folte tifoserie che hanno animato la gara supportando i propri giocatori dagli spalti e sono stati spettatori anche il sindaco Federico Basile e l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. La partita era iniziata meglio per Messina che scappava via 21-8, salvo subire il ritorno deciso di Milazzo nel secondo quarto, parziale di 14-28 e squadre al riposo lungo sul 36 pari. Al rientro la gara resta in sostanziale equilibrio fino alla fine con nel quarto parziale una partita a scacchi con le due squadre a fronteggiarsi con un divario minimo di un punto e senza bonus ai falli cercando di recuperare il pallone da una parte e far scorrere il tempo dall’altra. Gli ultimi canestri segnati sono i liberi di Leonardo Di Dio, capitano peloritano e miglior realizzatore dell’incontro con 20 punti, che costringono Milazzo a cercare la bomba dall’arco per andare all’over time con pochi secondi sul cronometro.

Le dichiarazioni dei due allenatori

Al termine della sfida le parole di coach Pippo Sidoti, allenatore della Basket School Messina: “Nel primo quarto abbiamo fatto girare bene la palla, poi è diventata una partita tosta e fisica dove si è fischiato poco da entrambe le parti con le difese che hanno avuto il sopravvento sugli attacchi. Queste sono partite che le giochi punto e punto e il break è più facile farlo a fine terzo o al quarto quarto, abbiamo sfatato il taboo delle sole sconfitte con Milazzo, oggi era una partita che contava e siamo ancora in corsa e abbiamo portato una grande squadra alla terza partita”.

Fabio Priulla, allenatore della Svincolati Milazzo così in conferenza stampa: “Faccio i complimenti a Messina per averla preparata bene, giusta intensità difensiva e agonismo in campo. Partita punto a punto e diversa rispetto a quella giocata a Milazzo. Noi dobbiamo avere più pazienza in attacco contro una delle miglior difese del campionato, avremmo dovuto punirli di più in transizione correndo più di loro. Una serie bella e appassionante che merita una gara tre. Noi siamo partiti male sbagliando i nostri tiri, ritrovando fiducia e fluidità abbiamo fatto un secondo quarto molto buono, in una partita del genere poi si gioca a scacchi e c’è tensione”.

Entrambi hanno inoltre speso parole sul pubblico e sull’apertura del palazzetto al basket: “È bellissimo giocare qui – aggiunge Sidoti – puoi giocare in un campo che si può chiamare tale. Una bella cornice di pubblico e il campo si presta a palcoscenici diversi, Messina ha bisogno di una squadra in categorie più alte ma bisogna sempre partite dal basso. Dopo 20 anni, grazie a lavoro di dirigenti e istituzioni, sono riusciti a far aprire questo impianto al basket, la gente ha risposto ed è stato un bello spettacolo”. Questo invece il commento in appendice di Priulla: “Volevo ringraziare le due tifoserie che hanno dato un bello spettacolo in un palazzetto bellissimo e grandissimo, speriamo di rivedere lo stesso spettacolo a Milazzo”.

Basket School Messina – Svincolati Milazzo 65-62

Basket School Messina che vola sull’8-0 dopo 2’46” con la tripla di Miaffo, il canestro dalla media di Di Dio e il gioco da tre punti di Yeyap che, dopo il centro di Rimsa, concede il bis per il 10-2. Gli arbitri fischiano tanto, Milazzo va in bonus dopo appena cinque minuti e a Yeyap vengono sanzionati due falli in una manciata di possessi. Tartaglia segna quattro punti consecutivi e firma il 14-2, ma gli Svincolati accorciano con Lalic e Rimsa, tanto che Sidoti spende il primo timeout a 2’16” dalla fine del quarto. Tre minuti senza canestri per i giallorossi, interrotto dal 2/2 di Di Dio per il 16-6- Secondo fallo anche di Tartaglia, dentro Guduric e Janic. Scredi e Di Dio non sbagliano dalla lunetta e quarto mandato in archivio dalla bomba sulla sirena di Busco per il 21-8.

Si riparte con Diakhate in campo e con una pioggia di triple della squadra milazzese: apre Salvatico, prova ad aprire uno squarcio Busco, ma Lalic, Bolletta e ancora Lalic (gioco da quattro punti) firmano il break di 3-13 che riporta gli Svincolati Milazzo a un solo possesso di distanza (24-21) dopo appena 150” di gioco. Guduric segna un libero, ma poi commette il secondo fallo personale in un momento in cui l’arbitraggio non convince con tanti fischi. Busco segna una nuova tripla, Rimsa fa 2/2 dalla lunetta e la Basket School trova un nuovo allungo con Janic, Guduric e Miaffo per il 35-28. Il finale del tempo, però, è tutto degli Svincolati Milazzo con le triple di Scredi e Bolletta e il canestro sulla sirena di Salvatico che valgono il sorpasso sul 35-36. Quarto da incorniciare per la squadra di coach Priulla, con un pesantissimo 6/9 dalla lunga distanza.

Parziale che si dilata al rientro dall’intervallo lungo con il canestro di Rimsa e la tripla di Scredi per il 35-41. La Basket School Messina si rimette in marcia e pareggia con due liberi di Janic e quattro punti consecutivi di Di Dio (41-41 a 6’32” dalla fine del quarto). Terzo fallo di Tartaglia e Busco; segnano Lalic e Scredi, ma rispondono Tartaglia e Incremona con una tripla di grande personalità per il sorpasso sul 46-44. Segna Di Dio, poi Giambò riporta avanti gli Svincolati Milazzo, con l’emozionante terzo quarto chiuso dai liberi di Yeyap sul 50-49.

Scambio di canestri dalla lunga distanza tra Di Dio e Giambò, con le due squadre che poi non muovono il tabellino per oltre quattro minuti, quando arriva la tripla di Lalic per il 53-55 a 5’57” dalla sirena. Miaffo firma una nuova bomba, Di Dio accelera per il +3 e Yeyap inchioda una poderosa schiacciata (highlight della serata) per il 60-55 a 3’29”. Torna a segnare Rimsa, ma Tartaglia sembra chiudere i giochi con la tripla del 63-57. Nuovo canestro di Rimsa a 90” dalla chiusura, con il finale che si fa incandescente: dopo un mancato fischio in attacco su Di Dio, Busco difende su Salvatico e conquista palla, ma i due si fanno male e sono costretti e uscire. Mancano 29”, la Basket School Messina perde malamente palla e Scredi infila la tripla del 63-62 a 15” dalla sirena. Milazzo non è in bonus, commette tre falli in sette secondi e manda in lunetta Di Dio: il capitano non trema, fa 2/2 e l’ultimo attacco della partita degli Svincolati Milazzo, affidato prima a Rimsa e poi a Scredi, non inquadra il bersaglio grosso. Finisce 65-62.

