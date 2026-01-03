 Salvatore La Rosa rientra nella "sua" Messina dopo aver guidato la Questura di Reggio

sabato 03 Gennaio 2026 - 08:25

Da Torino arriverà il questore Paolo Sirna, anche lui originario del messinese. Si insedierà entro 10 giorni

Reggio Calabria – Dopo venti mesi alla guida della Questura di Reggio Calabria, il questore Salvatore La Rosa traccia un bilancio del lavoro svolto e saluta la città prima del trasferimento a Messina, dove assumerà nei prossimi giorni il nuovo incarico. Al suo posto arriverà da Torino il questore Paolo Sirna, che si insedierà entro una decina di giorni.

“È stato un periodo molto impegnativo – ha dichiarato La Rosa incontrando i giornalisti per lo scambio di auguri – in una città complessa e “frizzante”, con una criminalità strutturata e particolarmente ferrata”. Un contesto difficile, nel quale però, secondo il questore, lo Stato ha saputo dare risposte efficaci grazie a una collaborazione istituzionale «invidiabile».

La Rosa ha rivendicato i risultati ottenuti soprattutto sul fronte della polizia giudiziaria e del controllo del territorio, sottolineando anche il lavoro svolto dai commissariati della provincia. “Lascio una Questura in salute, così come l’ho trovata”, ha affermato, dicendosi “abbondantemente soddisfatto” del percorso compiuto.

Il questore ha poi ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine: “denunciare, non voltarsi dall’altra parte, essere presenti. Il cittadino è la prima sentinella sul territorio”. Un impegno che, ha ricordato, ha già prodotto risultati concreti, come dimostrano le operazioni contro l’estorsione e la criminalità organizzata portate a termine nell’ultimo anno.

Infine, uno sguardo al futuro. “Andare a guidare la Questura di Messina è un grande privilegio – ha concluso – è la città dove sono nato e dove sono cresciuto culturalmente. Ringrazio il capo della Polizia e l’amministrazione per questa opportunità rara”.

