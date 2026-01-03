Reggio. Arghillà, il gruppo R.E.D. chiede una Commissione Ambiente straordinaria nel quartiere

Il gruppo consiliare R.E.D. ha depositato la richiesta di convocazione di una seduta speciale della Commissione Ambiente

REGGIO CALABRIA – Il gruppo consiliare R.E.D. ha depositato la richiesta di convocazione di una seduta speciale della Commissione Ambiente da svolgere direttamente nel quartiere di Arghillà, alla presenza di tutte le istituzioni competenti e con il coinvolgimento della Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dall’onorevole Battistocchio.

L’obiettivo è portare l’attenzione sullo stato di emergenza che da tempo interessa Arghillà, una situazione che – secondo i proponenti – non può più essere considerata un problema esclusivamente comunale. “Quella di Arghillà non è una criticità isolata e non può ricadere solo sulle spalle del Comune di Reggio Calabria”, dichiarano il consigliere comunale del gruppo R.E.D. Antonino Castorina e il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace.

I consiglieri spiegano di aver chiesto una convocazione urgente in loco per avviare un percorso strutturato che porti alla creazione di un gruppo interforze, con il compito di operare in modo specifico sull’area, monitorare l’utilizzo delle risorse destinate al quartiere e definire un piano speciale sulle politiche ambientali e abitative che riguardano Arghillà.

Durante la recente visita a Reggio Calabria, il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta aveva annunciato uno stanziamento governativo di 5 milioni di euro per affrontare il degrado delle periferie cittadine, notizia confermata anche dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in risposta a un question time alla Camera, ricordano i consiglieri del gruppo R.E.D.

“Riteniamo fondamentale – concludono Castorina e Versace – impegnare al meglio queste risorse e avviare una riflessione concreta su come rilanciare Arghillà, non con interventi spot ma attraverso un piano organico e strutturato di rigenerazione dell’intera zona”.