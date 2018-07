La Costa d'Orlando riconferma in prima squadra l'under Ferrarotto

La Costa d'Orlando anche per il prossimo ano conferma in prima suqdra il giovane playmaker Alessio Ferrarotto, giovane atleta, orlandino doc, che si dice pronto a giocarsi le sue carte per ritagliarsi uno spazio importante nel team del presidente Giuffré. Playmaker, classe 2001, 173 cm per 70 kg, il giovane è uno dei prodotti del settore giovanile del team paladino.

"Continuare a difendere questi colori è fantastico – ammette Ferrarotto -. Per me questo sarà il terzo anno in prima squadra. Durante la passata annata sportiva non ho avuto tantissimo spazio ma ho comunque imparato molto dai veterani dalla squadra. Il torneo di Serie B è veramente diverso rispetto alla C Silver, per non parlare dei campionati giovanili. Voglio continuare ad allenarmi con costanza e determinazione per poter dare un contributo alla squadra, a partire da questa stagione, non solo in allenamento ma anche in gare ufficiali. Sono sicuro che non sarà un campionato facile ma faremo del nostro meglio per raggiungere gli obiettivi e toglierci delle belle soddisfazioni tutti insieme".