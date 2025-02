Baskin, obiettivo pulmino. A Messina si accende la solidarietà

Concerto di beneficenza al Palacultura il 18 febbraio. In campo il Kiwanis, la Brigata Aosta, il conservatorio Corelli e il Domenico Savio

Messina – Si mette in moto la macchina della solidarietà a Messina per aiutare il Baskin, ovvero il basket inclusivo. L’obiettivo è raccogliere i fondi per acquistare un piccolo pulmino che aiuterà soprattutto i bimbi che praticano questo sport.

L’evento è previsto per il prossimo 18 febbraio alle 20.30 al Palacultura Antonello di Messina e in campo c’è la Brigata Aosta che, in occasione del 335esimo anniversario della fondazione, terrà un concerto di beneficenza. La banda musicale della Brigata si unirà agli artisti del Conservatorio Corelli e il coro del San Domenico Savio. L’incasso sarà devoluto al Baskin con l’impegno della Divisione 1 Sicilia Due Mari Valdemone e del Kiwanis Distretto Italia San Marino.

Ospiti della serata: Carolina Costa, atleta di kudoka paralimpico, campionessa europea e bronzo mondiale; Simona Cascio, capitana della nazionale italiana femminile sorde di pallacanestro, bronzo mondiale.

Le donazioni possono essere effettuate sull’Iban Kiwanis Club Messina Zancle IT17H200816511000107265411