Baskin, primo concentramento regionale Sicilia – Calabria domenica a Cefalù

Per la prima storica volta una società calabrese in un evento ufficiale. Inclusion Messina, Granata Basket e Gioia Tauro Tiger sul parquet

Si torna in campo per giocare a Baskin. Primo evento del comitato Baskin – Sicilia, che coinvolge anche la Calabria, che organizza il primo concentramento dove parteciperà per la prima storica volta anche una associazione calabrese più precisamente di Gioia Tauro.

Nella meravigliosa cornice di Cefalù, al PalaIgnazio (Campo Zanella) domenica 2 Marzo giocheranno Ssr Inclusion Messina, Granata Baskin Club e Gioia Tauro New Basket Tiger. Con il supporto logistico del Castanea Baske si praticherà lo sport inclusivo dalle 9 alle ore 17.

