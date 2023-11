Battuta d'arresto per la Top Spin Messina che a Prato strappa il pari - Tempostretto

Punti in rimonta di Stoyanov e Mutti, doppietta, resta il rammarico per due incontri persi al quinto

PRATO – La Top Spin Messina WatchesTogether deve accontentarsi di un pari sul campo de Il Circolo Prato 2010. Alla palestra Le Badie finisce 3-3 la gara valida per la sesta giornata d’andata di Serie A1 di tennistavolo maschile. La compagine allenata da Wang Hong Liang, reduce da due successi di fila, non è riuscita a centrare il bottino pieno in terra toscana e può rammaricarsi per due incontri persi al quinto set. Punti di Stoyanov e Mutti (doppietta).

Mezzo passo falso per la Top Spin Messina che raccoglie soltanto un pareggio, il terzo stagionale, andando al secondo posto in classifica a quota 7 insieme al Norbello, che ha però giocato una gara in più. L’1 dicembre a Villa Dante l’ultimo impegno del girone d’andata per la compagine del presidente Quartuccio contro la Paninolab Bagnolese.

Il Circolo Prato – Top Spin Messina 3-3

Nel primo singolare l’ex Sadi Ismailov ha superato 3-0 Niagol Stoyanov. Dopo il 3-3 iniziale il russo si è staccato (7-4), andando a conquistare il set alla seconda opportunità per 11-7. Nella seconda frazione recupero di Stoyanov da 2-5 e rivale agguantato sul 9-9. Timbrati da Ismailov i due punti decisivi. Nel terzo avvio piuttosto equilibrato (5-5). All’allungo (8-5) di Ismailov ha provato a replicare Stoyanov (8-7), ma set (11-8) e partita sono finiti comunque nelle mani del padrone di casa.

Matteo Mutti ha successivamente battuto per 3-1 Taras Merzlikin rimettendo la situazione generale in parità. Partenza sprint (5-1) del mantovano, abile a condurre sempre i giochi, imponendosi 11-5. Merzlikin ha però dilagato (9-0) nel secondo e, nonostante la reazione (9-5) di Mutti, si è preso il set (11-5). Il giocatore lombardo ha ripreso le redini ottenendo il terzo parziale per 11-6. Nel quarto Mutti è volato subito via (7-3), senza troppi patemi, chiudendo il discorso per 11-5.

Assai combattuto il duello made in Italy tra Marco Rech Daldosso e Alessandro Baciocchi, con quest’ultimo che ha prevalso per 3-2. Tre i set point non concretizzati da Rech Daldosso nella prima frazione, quando sul 10-7 era ad un soffio dal traguardo. Ne ha approfittato Baciocchi, 13-11 ai vantaggi. Nel secondo Rech si è visto rimontare da 8-5 a 8-9, riportandosi avanti, ma non capitalizzando la chance (10-9) per chiudere. Annullato un set-point (10-11) a Baciocchi, Rech Daldosso è questa volta passato 13-11. Il bresciano ha poi dominato il terzo e sul 10-3 ha centrato l’obiettivo al quarto tentativo (11-6). Baciocchi ha fatto suo il quarto parziale per 11-6. Gara alla “bella”. Al quinto, Rech ha ritrovato la parità da 4-1 a 6-6, ma l’accelerazione del padrone di casa sull’8-7 è stata decisiva (11-7).

Niagol Stoyanov ha sconfitto seccamente (3-0) Taras Merzlikin. Travolgente inizio (8-3) del livornese e set in discesa, vinto per 11-7 sfruttando la seconda occasione utile. Stoyanov ha quindi bissato l’11-7, completando l’opera nel terzo. Da 5-8 in favore del russo a 8-8, poi sotto 8-9, Stoyanov è approdato al match-point. Fallita la prima chance, non la seconda: 12-10 e sipario.

Sul 2-2 sono scesi in campo Marco Rech Daldosso e Sadi Ismailov, sfida spettacolare tra ex compagni che si è conclusa al quinto set con l’affermazione del russo. Prima frazione a Ismailov per 11-6, poi Rech è stato incontenibile nel secondo, terminato 11-2 dopo essere andato in fretta sul 7-0. Nel terzo, da 9-7, il bresciano è stato rimontato fino al 9-11. Mai domo, Rech ha proseguito a lottare come un leone, recuperando da 7-8 a 11-8 nel quarto. Altra “bella” che, tuttavia, non gli ha sorriso. Dopo il divario iniziale (1-5), Rech si è trovato avanti sul 7-6, ma lo scatto finale è stato di Ismailov, vittorioso per 11-8 producendo l’esplosione di gioia di Prato. La prova di Rech avrebbe senz’altro meritato miglior sorte.

A regalare almeno un risultato positivo ci ha pensato Matteo Mutti, regolando 3-0 Alessandro Baciocchi. Agevole il cammino nel primo set (11-2), più incerti i successivi due. Sventati due set-point da 8-10, Mutti ne avuto uno a suo favore e neutralizzato uno a Baciocchi, prima di griffare il 15-13. Epilogo ai vantaggi pure nel terzo. Riagganciato da 10-6 a 10-10, il mantovano si è imposto infine per 14-12.

Tabellino

Sadi Ismailov-Niagol Stoyanov 3-0 (11-7, 11-9, 11-8)

Taras Merzlikin-Matteo Mutti 1-3 (5-11, 11-5, 6-11, 5-11)

Alessandro Baciocchi-Marco Rech Daldosso 3-2 (13-11, 11-13, 6-11, 11-5, 11-7)

Taras Merzlikin-Niagol Stoyanov 0-3 (7-11, 7-11, 10-12)

Sadi Ismailov-Marco Rech Daldosso 3-2 (11-6, 2-11, 11-9, 8-11, 11-8)

Alessandro Baciocchi-Matteo Mutti 0-3 (2-11, 13-15, 12-14)

Risultati e classifica Serie A1

Marcozzi-Apuania Carrara 1-4

Il Circolo Prato 2010-Top Spin Messina WatchesTogether 3-3

GG Teamwear Sant’Espedito Napoli-Tennistavolo Norbello 0-4

Riposa: Paninolab Bagnolese

Classifica: Apuania Carrara* 9 punti, Top Spin Messina WatchesTogether*, Tennistavolo Norbello 7, Marcozzi* 6, Paninolab Bagnolese*, Il Circolo Prato 2010* 2, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli* 1. una gara in meno.