Beach Rugby, a Rometta successo per il Memorial Jacob Gaina - Tempostretto

La manifestazione organizzata della consulta giovanile di Rometta rientra nell'iniziativa "Messina chiama Ucraina"

ROMETTA – La spiaggia di Rometta marea ha ospitato nello scorso weekend il “Memorial Jacob Gaina”, indiscusso campione del rugby messinese e siciliano. La manifestazione di Beach Rugby è stata organizzata dalla Consulta giovanile di Rometta con il supporto delle società Messina Rugby e Old Rugby Messina, nell’ambito dell’iniziativa “Messina chiama Ucraina”, l’evento è stato inserito nel cartellone delle manifestazioni estive del comune di Rometta.

I due giorni di gara hanno visto partecipare sabato le squadre giovanili di Messina, Milazzo e i giovani atleti provenienti dall’Ucraina, domenica invece è stata la volta delle squadre senior e Old di Messina, Milazzo e Catania. “La manifestazione nasce per portare a Rometta nuovi sport, ma anche e sopratutto perché lo sport è il principale veicolo di integrazione e sostegno per chi si trova in difficoltà. La presenza dei giovani atleti dell’Ucraina dimostra come la parola sostegno nel rugby è non soltanto un valore tecnico ma è sopratutto un valore etico. Gli atleti dall’under 8 agli old si sono cimentati con grande agonismo ma soprattutto con grande fair-play” fanno sapere i componenti della consulta giovanile Marco mangano, Luigi Russo e Marco Incoronato.

“La manifestazione per noi – concludono – è stata un grande successo perché ha fatto conoscere ai partecipanti Rometta nei suoi meravigliosi scorci e ha fatto conoscere al nostro paese un nuovo sport. A testimonianza che lo sport può essere un sicuro veicolo di promozione turistica. E per questo vorremmo consolidare la manifestazione per il prossimi anni, per far conoscere meglio le bellezze del nostro territorio”.

