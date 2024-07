Beach Soccer a Capo Peloro, in finale sarà derby catanese in diretta su Dazn

Dalle ore 9 tutti le sfide per definire la classifica. Finale per il terzo posto alel 16:30, il titolo si assegna alle 18:30

MESSINA – La Coppa Italia di Beach Soccer maschile andrà sicuramente ad una squadra catanese. In finale infatti quest’oggi si sfideranno, nell’ultimo match di giornata, alle ore 18:30 la Dumusbet.tv Catania e il Catania Fc. Teatro della sfida la Beach Arena Stadium che ieri sera per le semifinali ha registrato quasi il pieno. Già nel pomeriggio discrete presenze, anche se col caldo i potenziali spettatori hanno preferito godersi il mare. Gli spettatori, vista anche la posta in palio, sono decisamente aumentati nelle semifinali della sera. In questo caso avrà anche dato il suo contributo il traino post partita della Nazionale, la partita è stata trasmessa sul grande schermo, e le temperature più clementi.

I campioni in carica del Catania Fc hanno giocato ieri la prima semifinale in programma superando per 3-1 la Farmaè Viareggio; partita subito indirizzata nei primi dodici minuti con le segnature di Eudin e Jordan, sopra per 2-0 gli etnei gestivano in un secondo tempo avaro di reti che tornavano nel terzo e ultimo tempo, una per parte con Xavier per il Catania e Bertacca a rendere meno amaro il parziale per Viareggio. Nella partita che è seguita tutto è rimasto in bilico fino ai minuti finali ma alla fine la Domusbet.tv Catania ha retto superando di misura 2-1 Città di Milano, tutto succede nel primo tempo quando Percia Montani porta avanti gli etnei, la replica di Savarese per il pari e poi Padilha firma il 2-1 momentaneo che così non sarà. Infatti il punteggio non cambierà più per oltre venti minuti di gioco, più di due terzi di partita. Sfortunata nel finale la squadra milanese che ha avuto diverse occasioni per il pari che si sono infrante sui pali della porta avversaria.

Altra piccola nota da segnalare le tante pietre che i giocatori durante le sfide di giornata raccoglievano e spostavano fuori dal rettangolo di gioco. Gli addetti ai lavori hanno spiegato che è normale quando si gioca tanto su una spiaggia libera che è stata setacciata non troppo a fondo. In un certo senso anche una risposta a chi si lamentava del Beach Volley a piazza Duomo da giocare su una superficie portata per l’occasione.

Le altre partite del sabato

Prima delle partite inserite nel tabellone principale della Coppa Italia, sono scese sulla sabbia del Beach Stadium Torre Faro di Messina le squadre impegnate nelle gare di piazzamento per i posti dal 9° al 16° posto.

Lenergy Pisa in soli due anni ha già incontrato quattro volte l’Fvg, terza volta in Coppa (un successo ciascuno). La semifinale di consolazione, la partita più equilibrata del pomeriggio, sorride ai toscani che dopo essere passati in vantaggio con una bella rovesciata di Barsotti vengono ribaltati pareggiandola nel terzo tempo. La spunteranno ai rigori (immagine in evidenza) sfruttando un pessimo avvio degli avversari: primo rigore sulla traversa, secondo tentativo di cucchiaio neutralizzato da Casapieri. La squadra di Marrucci si giocherà il 5°/6° posto, non gli succedeva dal 2019. L’Fvg ha ripetuto la prestazione del 2023.

Terza vittoria dell’Alsa Lab Napoli in dieci incontri con l’Happy Car Sambenedettese. La sfida inizia con i due portieri, il messinese Paterniti da una parte e Battini dall’altra che si esaltano nei primi minuti provando conclusioni e compiendo parate plastiche la vince il portiere napoletano. I partenopei infatti alla lunga dilagano con un netto 6-1. La squadra di Moxedano si giocherà la finale per il 5°/6° posto. Non male se pensiamo che il Napoli ha fatto meglio solo nel 2022 e nel 2021 centrando un quarto posto. La Samb dopo lo sfortunato Quarto di finale di ieri deve accontentarsi. Solo tre volte nelle sue quindici stagioni la squadra di mister Di Lorenzo ha fatto peggio in Coppa.

Piccolo passo avanti per l’Icierre Lamezia che, comunque vada, farà meglio della scorsa edizione (12^), l’unica a cui ha partecipato. Bel match con il Terracina che dopo la rifondazione si gioca il 9^/10^ posto. Inutile fare raffronti con il Terracina del passato che nelle 17 edizioni di Coppa a cui ha partecipato si è piazzato sempre tra le prime sei.

Bene la Vastese che, in caso arrivasse 11^, nelle sue sette edizioni di Coppa, ha fatto meglio solo una volta, il sesto posto nel 2018. Di fronte si ritroverà un Seatram Chiavari dall’umore opposto. I liguri nelle precedenti quattro edizioni di Coppa non sono mai scesi sotto il decimo gradino.

Riccione e Brancaleone si giocheranno la 15^ e 16^ posizione. I calabresi pagano dazio per l’esordio nella competizione. Non benissimo i romagnoli, nelle precedenti otto edizioni hanno sempre fatto meglio. Anche Genova e Sicilia non possono esultare, rispettivamente dal 2019 e dal 2017 i liguri e i siciliani hanno sempre fatto meglio.

Ordine di gioco domenica 30 giugno

Finale 15° posto, ore 9

Riccione – Brancaleone

Finale 13° posto, ore 10:15

Genova – Sicilia

Finale 11° posto, ore 11:30

Vastese – Chiavari

Finale 9° posto, ore 12:45

Terracina – Icierre Lamezia

Finale 7° posto, ore 14:15

Samb – Fvg

Finale 5° posto, ore 15:15

Alsa Lab Napoli – Lenergy Pisa

Finale 3° posto, ore 16:30

Città di Milano – Farmaè Viareggio

Finale 1° posto, ore 18:30

Domusbet.tv Catania – Catania Fc

