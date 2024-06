Beach Soccer. Riviera Nord e Unime trionfano nella tappa di Messina

La tappa del campionato di Serie B siciliana, "Sabbie di Sicilia", è stata antipasto della Coppa Italia e ha avuto due finali terminate ai rigori

MESSINA – Riviera Nord, nel maschile, e Unime, nel femminile, incassano ai calci di rigori la vittoria nella prima tappa del campionato regionale di beach soccer Serie B, “Sabbie di Sicilia”. A decidere la finale maschile è il portiere Manuel Raimondi che segna allo scadere il gol del pari segnato dal catanese Valenti, e poi trasforma il rigore decisivo. Battuto il Catania Beach Soccer del presidente Giuseppe Bosco, che ha schierato la formazione Under 20. Il terzo posto è stato assegnato, dopo il reclamo vinto sul Fair Play (che aveva vinto per 4-3 sul campo), al Villafranca. La classifica, dal quinto all’ottavo posto, premia, nell’ordine, Ronin, Virtus Messina, Pgs Luce, Asd Siac.

Nel torneo femminile trionfa l’Unime. Dopo aver battuto rispettivamente Vittoria (5-0) e la Virtus Femminile Marsala (7-6 dopo i calci di rigore, 4-4 dopo i tempi regolamentari), Catania Beach Soccer e Unime si sono ritrovate a disputare una finale avvincente e ricca di spunti. Dopo il 2-2, al termine dei supplementari, l’interminabile lotteria dei penalità premi per 6-5, la formazione di casa, trascinata da un nutrito tifo locale e con il portiere De Domenico miglior giocatrice e decisiva tra i pali.

Antipasto della Coppa Italia

Promossa a pieni voti la location che ospiterà nel prossimo weekend la Coppa Italia: l’Arena Beach Soccer, il villaggio all’insegna del divertimento, della musica e dello street food e lo scenario mozzafiato hanno fatto la differenza. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Morgana che ha ribadito la ferma volontà di portare il beach soccer in giro per la Sicilia, toccando quattro mete turistiche e proponendo un evento dal punto di vista agonistico significativo perché guarda in prospettiva. Il campionato regionale di Serie B infatti riprenderà, dal 12 al 14 luglio prossimi a San Vito Lo Capo. La terza e ultima tappa andrà poi in scena a Marina di Modica, dal 26 al 28 luglio. Il titolo si assegnerà a Marina di Ragusa, dal 9 all’11 agosto 2024.