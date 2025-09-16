 Beach Sprint, Serena Lo Bue al servizio della Nazionale

Beach Sprint, Serena Lo Bue al servizio della Nazionale

Simone Milioti

Beach Sprint, Serena Lo Bue al servizio della Nazionale

Tag:

martedì 16 Settembre 2025 - 17:00

L'atleta tesserata con il Club Nautico Paradiso vestirà anche il ruolo di allenatrice federale della disciplina che debutterà a Los Angeles 2028

Dopo aver scritto pagine indelebili nella storia del canottaggio italiano, Serena Lo Bue torna protagonista, questa volta fuori dall’imbarcazione, nel ruolo di allenatrice federale della squadra olimpica di Beach Sprint. La pluricampionessa mondiale, forte di un palmarès che conta 11 titoli italiani, 2 europei e 3 mondiali, è oggi una figura chiave nello sviluppo tecnico e strategico della disciplina che debutterà ai Giochi olimpici di Los Angeles 2028. La sua nomina non è solo un riconoscimento del suo passato agonistico, ma una scelta mirata per dare solidità e visione a una squadra giovane e ambiziosa.

Lo Bue ha recentemente affiancato lo staff tecnico al raduno nazionale di Barletta, contribuendo alla preparazione degli atleti in vista degli Europei e dei Mondiali, che si svolgeranno in Turchia. Parallelamente, Serena continua a operare sul territorio come allenatrice presso il Club Nautico Paradiso di Messina, dove si distingue per il suo impegno nei progetti inclusivi, tra cui gli Special Olympics, e per il lavoro quotidiano con le nuove generazioni di rematori.

La sua doppia veste, federale e locale, la rende una figura ponte tra l’élite sportiva e la base, capace di trasmettere valori, metodo e passione per tutti i giovani ragazzi della nostra città. In un momento cruciale per il Beach Sprint, Serena Lo Bue rappresenta non solo la memoria storica del canottaggio italiano, ma anche il motore del suo futuro.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
La nomina di Genovese all’Ast e i difficili equilibri nel centrodestra in Sicilia
Calcio a Messina, la Cooperativa dopo il fallimento: “La nostra rinascita”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED