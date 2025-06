Beach Volley a piazza Duomo, Danimarca e Francia si qualificano per l’europeo

Al maschile l'Italia lotta e i match terminano ai vantaggi. Tra le donne l'infortunio di Reka Orsi Toth pregiudica la qualificazione

MESSINA – La giornata finale non ha sorriso alle coppie azzurre, al femminile l’infortunio occorso a Reka Orsi Toth, che avrebbe dovuto giocare in coppia con Valentina Gottardi, ha pregiudicato la qualificazione al femminile dove a prevalere sono state le coppie francesi. Al maschile invece staccano il pass per la fase finale di metà luglio i danesi che si sono ben comportati sulla sabbia di fronte piazza Duomo.

Cottafava/Dal Corso si imponevano sui tedeschi Lorenz/Rietschel per 21-13 26-24, la sconfitta seguente però di Rossi/Viscovich contro i due teutonici Sagstetter per 23-25 16-21 pregiudicava la qualificazione. Al femminile invece non di disputavano le due partite tra Italia e Francia con impegnate le azzurre Scampoli/Sestini che sarebbero state opposte a Placette/Richard e poi Gottardi/Orsi Toth contro Vieira/Chamereau.

