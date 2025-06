Beach Volley Pro Tour, il programma di venerdì con gli otto gironi tutti in campo

Prime partite alle ore 8:45 fino a sera. Gli italiani quasi sempre programmati sul campo principale

MESSINA – Nella prima giornata si sono aggiunte le coppie qualificate, oggi si inizia a fare sul serio con i gironi. Le prime due di ogni girone che si svolgerà con il metodo all’italiana, arriveranno ai quarti, poi seguiranno semifinali e finali.

Il programma di venerdì 20 giugno

Campo centrale

ore 8:45 K. Pavelkova/A. Pavelkova (CZE) vs Cicola/Nucete (ITA)

ore 9:30 Remmelg/Hollas (EST) vs Mattavelli/Tega (ITA)

ore 10:15 Menia/Annique (SUI) vs Ditta/Fezzi (ITA)

ore 11 Sestini/Mancinelli (ITA) vs Gebhard/Poppinga (USA)

ore 12:30 Rossi/Viscovich (ITA) vs Iervolino/Garra (ITA)

ore 13:30 Cottafava/Dal Corso (ITA) vs Rocker-Graham/Reeves (AUS)

ore 14:30 Andreatta/Benzi (ITA) vs Bercik/Ruml (CZE)

ore 15:30 Ranghieri/Marchetto (ITA) vs Pala/Sotola (CZE)

Seguiranno match con incroci dopo le prime sfide di ogni girone

Campo 2

ore 8:45 Piret/Coens (BEL) vs Florian/Serrano (ESP)

ore 9:30 Bossart/Demierre (SUI) vs Negenman/Radstake (NED)

ore 10:15 Maixerova/Kylie (CZE) vs Knoblochova/Petrikova (CZE)

ore 11 Veerbeek/Hogenhout (NED) vs Bisgaard/Lyo (DEN)

ore 12:30 Berzins/Puskundzis (LAT) vs Andrejevs/Dudens (LAT)

ore 13:30 Sonneville/Groenewold (NED) vs Ahr/Wust (GER)

ore 14:30 Hopt/Pfretzschner (GER) vs Bello/Gleed (ENG)

ore 15:30 Mollgaard/Houmann (DEN) vs Cecchini/Ulisse (ITA)

Seguiranno match con incroci dopo le prime sfide di ogni girone

Gironi

Maschili

Pool A: Rossi/Viscovich (ITA), Iervolino/Garra (ITA), Berzins/Puskundzis (LAT), Andrejevs/Dudens (LAT).

Pool B: Cottafava/Dal Corso (ITA), Rocker-Graham/Reeves (AUS), Sonneville/Groenewold (NED), Ahr/Wust (GER).

Pool C: Andreatta/Benzi (ITA), Bercik/Ruml (CZE), Hopt/Pfretzschner (GER), Bello/Gleed (ENG).

Pool D: Ranghieri/Marchetto (ITA), Pala/Sotola (CZE), Mollgaard/Houmann (DEN), Cecchini/Ulisse (ITA).

Femminili

Pool A: K. Pavelkova/A. Pavelkova (CZE), Cicola/Nucete (ITA), Piret/Coens (BEL), Florian/Serrano (ESP).

Pool B: Remmelg/Hollas (EST), Mattavelli/Tega (ITA), Bossart/Demierre (SUI), Negenman/Radstake (NED).

Pool C: Maixerova/Kylie (CZE), Knoblochova/Petrikova (CZE), Menia/Annique (SUI), Ditta/Fezzi (ITA).

Pool D: Sestini/Mancinelli (ITA), Gebhard/Poppinga (USA), Veerbeek/Hogenhout (NED), Bisgaard/Lyo (DEN).