Beccato mentre cede la cocaina, 32enne arrestato per spaccio

I carabinieri di Terme Vigliatore hanno poi trovato a casa dell'uomo altra droga in cassaforte

Stava cedendo una dose di cocaina ma sono intervenuti i carabinieri. Ieri pomeriggio, a Terme Vigliatore, un 32enne è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di droga. Già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’affidamento in prova ai Servizi sociali, l’uomo aveva appena ricevuto 50 euro da una donna. Poi i carabinieri gli hanno trovato più di un grammo nei vestiti e, dopo una perquisizione domiciliare, oltre 20 grammi di cocaina in cassaforte. E materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

La cocaina sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio,

mentre la donna che aveva acquistato la dose, una volta identificata, è stata segnalata alla Prefettura di

Messina.

Il 32enne è ora agli arresti domiciliari.

L’attività antidroga dei carabinieri d Terme Vigliatore si svolge in sinergia con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera.