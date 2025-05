“Bellezze storiche messinesi”: viaggio in 14 luoghi simbolo

Dal 10 al 25 maggio l'iniziativa dell’associazione Roccaguelfonia Cristo Re, con il sostegno di Comune e Città metropolitana

MESSINA – “Un viaggio tra arte, storia e identità messinese attraverso l’apertura straordinaria di 14 luoghi simbolo della città”. Si è svolta oggi, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione dell’evento culturale “Bellezze storiche messinesi”, dal 10 al 25 maggio. Presenti il sindaco metropolitano Federico Basile, l’assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso, la dirigente della VII direzione della Città metropolitana Annamaria Tripodo, monsignor Roberto Romeo (delegato arcivescovile per la Basilica Cattedrale di Messina), il capo delegazione Fai (Fondo per l’ambiente italiano) di Messina Nico Pandolfino, il delegato del Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università di Messina Vincenzo Parrino e il presidente dell’associazione Roccaguelfonia Cristo Re, Nino Femminò.

L’iniziativa, promossa e organizzata da Roccaguelfonia Cristo Re con il patrocinio del Comune di Messina e della Città metropolitana di Messina, prenderà ufficialmente il via sabato 10 maggio e si concluderà domenica 25 maggio. “L’evento rappresenta un’importante occasione per riscoprire le origini e il patrimonio storico-artistico della città, attraverso l’apertura straordinaria di quattordici siti di interesse culturale e monumentale”, è stato sottolineato in conferenza stampa.

“È un’iniziativa che si rinnova e si consolida – ha dichiarato il sindaco Basile – offrendo alla cittadinanza e ai visitatori l’opportunità di conoscere luoghi spesso poco accessibili, che raccontano la storia e l’identità della nostra città. Sostenere progetti come questo significa valorizzare il nostro patrimonio e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”.

L’assessore Caruso ha a sua volta sottolineato: “Questo evento nasce dalla sinergia tra associazioni, enti, istituzioni religiose e universitarie, e testimonia come la cultura possa essere uno straordinario strumento di coesione sociale e promozione del territorio. Ogni sito racconta un pezzo di storia messinese, e riaprirli alla fruizione collettiva è un modo concreto per costruire memoria e identità”.

In allegato la locandina, contenente il calendario completo dell’iniziativa con l’elenco dei siti, le date e gli orari di apertura.