Messina Servizi al lavoro per la pulizia dell'area

Le “stappate” di mezzanotte e le bottiglie gettate al di sotto del belvedere di Cristo Re. Un malcostume che non si riesce a debellare. Stamani Messina Servizi ha rimosso, per l’ennesima volta, le bottiglie abbandonate.

Lavori anche per la scerbatura nelle aree vicine. Prossimi lavori in via delle Carceri e Rocca Guelfonia.