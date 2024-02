“Bici e monopattini sfrecciano vicino ai negozi”

Un commerciante segnala un pericolo, in particolare a piazza Cairoli

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275 da parte di un commerciante: “Bici elettriche e monopattini sfrecciano vicino ai negozi nell’isola pedonale di piazza Cairoli. Pochi giorni fa è stata sfiorata la tragedia. Per miracolo, una mamma con il passeggino non è stata presa da un ragazzo che, incurante, andava in monopattino nei pressi di un negozio. Bisogna fare qualcosa. Propongo che il Comune modifichi il percorso per questi mezzi. Vorrei anche invitare il presidente della IV Municipalità, Matteo Grasso, a essere più presente e farsi portavoce delle istanze del territorio”.

In ogni caso, l’isola pedonale è dei pedoni, ovviamente, e chi è in motorino, monopattino o bici deve rispettare questo spazio.