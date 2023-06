Bilancio Messina social city, Gioveni: "La mia presenza in aula concordata con tutta l'opposizione" - Tempostretto

"L'obiettivo, considerato che la maggioranza non è più granitica, era permettere la votazione della delibera in sicurezza"

MESSINA – Il capogruppo di Forza Italia Libero Gioveni non accetta “speculazioni” politiche sulla sua permanenza in aula nel corso della seduta di ieri sera in cui il Consiglio ha votato il Bilancio della Messina social city. I consiglieri delle minoranza hanno abbandonato la seduta. Lui no. “Se il Presidente del Consiglio Pergolizzi e il suo capogruppo Cipolla hanno deciso di ringraziarmi perché non ho abbandonato l’Aula come gli altri colleghi di opposizione – sbotta Gioveni – certamente non devono farlo perché non ho condiviso il comportamento del collega di gruppo Dario Carbone (anzi, tutt’altro) a cui non è stata volutamente concessa la parola e al quale, invece, va la mia totale solidarietà per il torto subìto. Devono farlo, invece, esclusivamente perché, con grande senso di responsabilità, ho deciso, peraltro in maniera concorde con tutti i colleghi usciti dall’Aula, di non rischiare che durante la votazione dell’importante delibera sul Bilancio della Messina social city cadesse il numero legale…”.

“L’ex granitica maggioranza a quota 13 grazie al miracolo di Trischitta”

Libero Gioveni va oltre e parla di una “ormai ex granitica maggioranza, che si era ridotta, con l’arrivo al fotofinish del consigliere Trischitta, richiamato telefonicamente a furor di popolo dai colleghi della sua compagine, a soli 13 elementi (e meno male che eravamo già in una seduta di seconda convocazione). E questa – si chiede il consigliere azzurro – sarebbe la squadra o la presunta maggioranza a cui dovrà fare affidamento il sindaco Basile per far passare gli atti in questi restanti 4 anni, specie quelli delicati ed importanti come quello di ieri sera?”. Segue la solidarietà a Carbone e allo stesso Trischitta: “Chissà in quale parte dell’emisfero si trovasse, si è dovuto catapultare a Palazzo Zanca per tenere il numero minimo necessario a non far cadere la sessione. Si pensi, da quanto mi è stato riferito, che il collega Trischitta aveva persino depositato agli atti una giustificazione di assenza dai lavori del Consiglio fino al prossimo mese di settembre e ieri sera improvvisamente è apparso a noi come la “Madonna di Fatima” era apparsa ai pastorelli. Stavamo tutti per gridare al “miracolo”, ma ci siamo accorti alla fine che era semplicemente Trischitta che non finisce mai di stupirci con effetti speciali. Da qui la nostra decisione di non rischiare un “nulla di fatto” e di mantenere una tolleranza numerica in Aula. Quindi, dormano pure sonni tranquilli i colleghi Pergolizzi e Cipolla, perché l’esperienza attribuita e me a cui loro fanno riferimento l’ho messa in atto, condivisa col resto dei miei colleghi di opposizione, solo per permettere in sicurezza la votazione della delibera”.