Bimbo del Burundi operato a Taormina, “un’altra vita salvata”

Intervento per il piccolo Sammy al Centro di cardiochirurgia pediatrica "grazie al ponte umanitario", evidenzia l'associazione "Aiutiamoilburundi.org"

TAORMINA Sammy era in pericolo di vita. Sammy è un bambino del Burundi che ieri è stato operato al Centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Un intervento complesso e impossibile da effettuare nel Paese di origine. Si trattava dell’unica possibilità per assicurare al piccolo un’aspettativa di vita normale E ieri l’operazione è riuscita.

Sottolinea Laura Abbadessa, vicepresidente di Aiutiamoilburundi.org: “Con il ponte umanitario abbiamo salvato un’altra vita. Nel giorno in cui un nuovo Papa è stato scelto come guida della Chiesa, il piccolo Sammy è stato operato con successo. Ancora una volta il ponte umanitario tra la Sicilia e il Burundi, realizzato grazie al sostegno della nostra associazione, è riuscito a garantire le necessarie cure salvavita nel perseguimento di un impegno condiviso per il diritto alla cura, senza confini. Presto Sammy farà ritorno a Bujumbura, con lo stesso segno di vittoria con il quale ci ha conquistato al nostro primo incontro in Africa”.

Articoli correlati