Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto sponsor della VI edizione del Messina Street Food Fest

Redazionale

Redazionale. Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto rinnovano con entusiasmo la sponsorizzazione per il Messina Street Food Fest, la manifestazione dedicata al cibo di strada in tutte le sue declinazioni. L’evento, in programma dal 17 al 20 ottobre 2024, celebra la tradizione e la cultura siciliana e messinese con un ricco programma di appuntamenti all’insegna del buon cibo, della convivialità e dell’abbinamento tra birra ed eccellenze gastronomiche locali e nazionali, nell’ormai celebre scenario di Piazza Cairoli.

La sesta edizione dell’evento tutta da gustare è promossa ed organizzata da Eventivamente, in partnership con il Comune di Messina e Confesercenti Messina.

Durante la manifestazione, accanto a specialità come arancini, panelle, pane cunzatu e sfincione, sarà possibile degustare Birra Messina Cristalli di Sale, una lager di puro malto con 5 gradi di alcol arricchita da un pizzico di cristalli di sale di Trapani, e Birra dello Stretto Non Filtrata, una lager dal colore giallo oro e dal gusto persistente ma morbido al palato, prodotta dalla Cooperativa Birrificio Messina.

Con circa 118 mila presenze registrate lo scorso anno, il Messina Street Food Fest si conferma un evento di grandissimo richiamo per gli amanti dei sapori tipici della cucina di strada, che in Sicilia è autentica espressione di una tradizione culinaria divenuta famosa in tutto il mondo. Fiore all’occhiello dell’evento sono gli show cooking, curati da importanti chef, anche di ristoranti stellati e l’allegria della musica e dell’animazione che accompagnano il villaggio gastronomico.

La manifestazione è l’occasione ideale per omaggiare lo street food siciliano e lo stile di vita tipico dell’isola, tanto amato da siciliani e non solo, e che può essere sintetizzato in tre pilastri fondamentali: ospitalità, cucina locale e ricchezza di bellezze ed esperienze da vivere.

Birra Messina Cristalli di Sale e Birra dello Stretto, birre di proprietà di aziende diverse, sono partner dal 2019 con l’obiettivo condiviso di portare la sicilianità in tutta la penisola. Birra Messina è nata a Messina nel 1923 e viene prodotta a Massafra dal 1999. Nel 2019 nasce Birra Messina Cristalli di Sale, prodotta in parte a Massafra ed in parte a Messina, grazie ad una partnership con Birrificio Messina, una Cooperativa fondata da 15 caparbi mastri birrai a seguito della chiusura dello storico birrificio di via Bonino.

