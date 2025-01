Bisconte. Piazza Padri Passionisti è nel degrado

Il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, scrive all'assessore Massimiliano Minutoli

Piazza Padri Passionisti, a Bisconte, è nel degrado. Lo segnala il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, che scrive all’assessore Massimiliano Minutoli.

“E’ l’unico spazio di aggregazione di cui è possibile usufruire per i residenti, bambini e grandi, che si presenta sostanzialmente inutilizzabile. Soprattutto i bambini non hanno un luogo in cui giocare degnamente. La pavimentazione è infatti dissestata in più punti, con diverse mattonelle mancanti, fioriere vuote, panchine vetuste, arredi urbani insufficienti, tra cui i pochi giochi presenti sono divelti”.

La richiesta è di riqualificare la piazza, “restituendo dignità e decoro all’unico spazio attualmente esistente e di aggregazione per i residenti di Bisconte”.