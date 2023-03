Blasco: "Se il sindaco mi rinnoverà la fiducia, sarò felice di servire ancora Messina" - Tempostretto

Il comandante della polizia municipale, a fine mandato: "Sono a disposizione di Basile e sono pronto a nuove sfide"

MESSINA – Il comandante della polizia municipale Stefano Blasco rimarrà a Messina? Il gruppo consiliare Ora Sicilia ne ha appena chiesto la conferma, dato che il mandato è in scadenza a fine aprile. Ma che ne pensa il diretto interessato? Raggiunto da Tempostretto, così si pronuncia: “Ringrazio di cuore per gli attestati di stima i consiglieri e i tanti cittadini e colleghi. Lo sforzo avviato presuppone la fiducia del sindaco Federico Basile. Il ruolo del comandante può essere gratificante e, ne sono certo, potrà raggiungere risultati ancora più importanti tra i percorsi intrapresi e da condurre a termine. Se questa fiducia permane, sarò ben felice di continuare a servire la città e i messinesi. Credo che il presupposto, oltre al lavoro fatto con abnegazione e coscienza, sia la piena condivisione di un progetto e di un dialogo concreto e costante tra sindaco e comandante, in cui il primo cittadino svolga la sua funzione d’indirizzo e impulso”.

Aggiunge Blasco, che si dichiara pronto a nuovi traguardi in parallelo con i concorsi e la necessaria riorganizzazione del Corpo: “Io sono sempre stato e resto a disposizione del sindaco Basile, in coerenza con la sua visione della polizia municipale. Vorrei trasfondere questa visione in chi ama questo lavoro e vuole farlo al meglio, così come nella formazione del nuovo personale, che è la sfida più gratificante per un comandante”.

