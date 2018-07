De Luca: "Ogni tram vale 300mila euro. Ma revisionarlo costa 1 milione"

"Per revisionare le dieci carrozze in servizio ci vogliono oltre 10 milioni di euro cioè circa 1 milione a carrozza. Sapete quanto vale una carrozza? Circa 300 mila euro! Ci vogliono oltre 10 milioni di euro per sistemare i binari ed il tragitto dove passa il tram!". Parole del sindaco Cateno De Luca, dopo il confronto col direttore tecnico di esercizio della tranvia, Vincenzo Poidomani, al quale ha chiesto una dettagliata relazione su tutte le criticità riscontrate. "Entro domani mattina alle 8 deve essere pronta" - ha concluso De Luca, che ha visitato anche le officine dell'azienda.