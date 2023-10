Blocca il traffico in autostrada e il giorno dopo fugge dal Papardo - Tempostretto

L'agitazione dell'uomo, dopo un incidente, aveva creato il caos domenica. Lunedì è fuggito dall'ospedale in cui era ricoverato

MESSINA – Prima dà in escandescenze sulla tangenziale, in seguito a un incidente, e la sera dopo fugge dall’ospedale dove è ricoverato. Manda il traffico in tilt dopo essere uscito pericolosamente dall’auto, domenica sera, e le macchine rimangono per un paio d’ore imbottigliate dopo il casello di Villafranca. L’uomo è fuori di sé e viene portato d’urgenza al Papardo. Lunedì sera, invece, la la fuga dall’ospedale.

Ricerche in corso da parte dei carabinieri di Messina.