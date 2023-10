Fuori di sé dopo un incidente, lascia l'auto e manda il traffico in tilt dopo Villafranca - Tempostretto

L'episodio in serata è avvenuto nella tangenziale, all'altezza di Giostra, e ha creato lunghe file in autostrada

MESSINA – Un uomo si altera dopo un incidente e causa un notevole rallentamento in autostrada. Prima ha subito l’incidente, all’altezza dello svincolo di Giostra, e poi ha reagito scendendo pericolosamente, fuori di sé, dall’auto. Da qui il caos: lunghe file in serata, dopo il casello di Villafranca direzione Messina. Auto spente, sin dalla prima galleria dopo il casello, e persone in un’attesa snervante.

Polizia stradale e ambulanza, con il ricovero dell’uomo, sono intervenuti zona tangenziale, evitando il peggio, ma ancora il traffico ne risente in modo significativo.

Scrive una lettrice: “Siamo stati tenuti in ostaggio in autostrada. Da Milazzo a Boccetta ci abbiamo impiegato ore”. Un altro lettore scrive: “Due ore di fila, dal casello dopo Villafranca fino a Messina”.

