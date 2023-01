Blujet, prime intese dopo 12 scioperi. Cgil e Uil caute, esulta la Cisl - Tempostretto

Prossimo incontro il 2 febbraio

Firmato il verbale per un primo riconoscimento economico e normativo per i lavoratori di Blu Jet.

“L’accordo che ha come scopo quello di cominciare a recuperare un profondo divario economico e normativo – dicono Carmelo Garufi e Michele Barresi, segretari di Filt Cgil e Uil Trasporti – rappresenta solo un primo passo di un percorso che d’intesa con l’azienda prevede altri sostanziali miglioramenti ed in tal senso le parti si incontreranno già il prossimo 2 febbraio. Abbiamo ritenuto necessario non avere fretta e procedere con un dovuto confronto con la base dei lavoratori prima di firmare un’intesa che su nostre proposte ha ottenuto dall’azienda anche alcune migliorie rispetto alla prima stesura. Dodici scioperi del settore in tre anni e le lotte dei lavoratori per il riconoscimento dei diritti contrattuali, spesso nel silenzio dell’azienda e di una parte del mondo sindacale, ci consentono di proseguire la vertenza in tutte le sedi preposte, mentre ad oggi si incassa un primo risultato che impone, di intesa con la società, l’impegno a trovare le condizioni necessarie per superare progressivamente il dumping salariale che i lavoratori Blu Jet hanno rispetto alle altre realtà analoghe operanti nello Stretto di Messina”.

Cisl soddisfatta

Soddisfazione piena, invece, da parte di Fit Cisl. “Un primo passo per dare ai lavoratori quella distensione necessaria. Accolte le nostre proposte come il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, l’eliminazione del RM, l’aumento salariale, un premio di produttività di 1.200 euro, il riconoscimento di un buono pasto da 8 euro anche per il turno generale, formazione ed addestramento a carico dell’azienda per il solo personale in Crl ed a Turno particolare oltre il rimborso di vitto e alloggio, riconoscimento di un fringe benefit di 300 euro per il pagamento di utenze domestiche a tutta la platea dei lavoratori che hanno prestato servizio nel corso del 2022”.

«Le trattative – afferma il segretario provinciale della Fit Cisl, Letterio D’Amico – riprenderanno il 2 febbraio per discutere un progetto di stabilizzazione scaglionato dei lavoratori del turno generale in considerazione di un piano industriale monco per l’imminente scadenza del marzo 2023, mese in cui la tratta Messina – Reggio Calabria sarà messa a bando. Auspichiamo che Blujet possa partecipare alla gara per la tratta Messina – Reggio affinché si possa intraprendere il piano di stabilizzazione di tutti lavoratori».