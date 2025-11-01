Bordonaro. Armi e droga in casa, arrestato un 53enne e sequestrati 17mila euro

Perquisizione ieri anche in un magazzino da parte dei carabinieri di Messina. Trovati cocaina, eroina e fucili

MESSINA – Droga e armi. Un 53enne messinese è stato arrestato dai carabinieri per spaccio e detenzione abusiva di armi. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro e del Nucleo operativo della Compagnia di Messina Sud. In particolare, nella mattinata di ieri, i militari hanno intensificato l’attenzione nei confronti dell’uomo, sospettato da diversi giorni. Con una perquisizione eseguita – di iniziativa dei carabinieri – nella sua abitazione e in un magazzino nella zona di Bordonaro Superiore, sono stati trovati quasi 1.900 grammi di cocaina, circa 650 di eroina, 750 di hashish, 220 di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle sostanze. E in più un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa, 5 cartucce a pallini dello stesso calibro e quasi 17.000 euro in contanti di vario taglio, ritenuti il provento delle attività illegali e quindi sequestrati.

Saranno ora i carabinieri del Ris di Messina a eseguire tutti gli accertamenti tecnici necessari per

accertare non solo l’esatta tipologia e l’origine degli stupefacenti, ma soprattutto la provenienza

dell’arma e il suo eventuale pregresso utilizzo per la commissione di altri reati.

Il 53enne è ora al carcere di Gazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.