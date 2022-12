Bova Marina, i Carabinieri chiudono un ospizio-lager. Tre denunce a piede libero - Tempostretto

Sito ubicato in una zona agricola isolata, lontana da "occhi indiscreti". All'interno, ottuagenari disabili in precarie condizioni e non autosufficienti

BOVA MARINA – A Bova Marina, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia ambientale e salute pubblica, i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, insieme a quelli del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Reggio Calabria e della stazione melitese Carabinieri Forestale hanno denunciato in stato di libertà un 54enne, meccanico e due disoccupati, un 48enne e una donna 46enne, originari del posto, per esercizio abusivo di una professione, abbandono di persone incapaci, abusivismo edilizio e indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Ubicazione lontana da occhi indiscreti

Nello specifico, i tre soggetti, in un terreno agricolo sito in zona isolata, lontana da sguardi indiscreti, avevano allestito una struttura ricettiva per anziani all’interno di uno stabile abusivo, edificato in metallo, pannelli coibentati e container ad uso abitativo, in violazione del piano d’assetto idrogeologico, con scarichi a cielo aperto, impianto elettrico non a norma con fili e prese volanti.

La sorpresa: un”ghetto” per anziani disabili non autosufficienti

All’interno, in precarie condizioni igienico-sanitarie, i Carabinieri hanno trovato quattro degenti ottuagenari, affetti da disabilità fisiche e psichiche di diversa gravità, non autosufficienti e bisognosi di continua assistenza medica, infermieristica e farmacologica. Un ghetto in cui gli anziani ospiti, senza una qualificata assistenza in un ambiente insalubre e pericoloso, erano controllati da un impianto di videosorveglianza, circostanza che lascia peraltro presupporre che la presenza in loco dei gestori fosse limitata durante la giornata.

Sito sequestrato. Ospiti affidati ai familiari o a strutture in zona

L’intera struttura, contenente farmaci, dispositivi medici e derrate alimentari recanti la marchiatura “AIUTO UE – FEAD” (Fondo di aiuti europei agli indigenti) è stata sottoposta a sequestro, mentre gli ospiti, in discrete condizioni di salute, sono stati affidati ai familiari o a strutture sanitarie accreditate del territorio.

…Non certo un caso isolato

Prosegue incessante l’azione dell’Arma dei Carabinieri tesa alla tutela dei soggetti fragili, con particolare attenzione a quelli in età senile che ormai con maggior ed allarmante frequenza, spesso proprio con l’approssimarsi di periodi festivi, vengono “affidati” alle cure di soggetti privi di scrupoli che, attirati da facili e lauti guadagni, si improvvisano operatori del settore.

Gli esti dell’attività sono stati posti al vaglio della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Restano salve le successive determinazioni nelle varie fasi procedimentali.

